Bei der Feuerwehr darf man nicht sparen

Den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Greiz gebührt Respekt und Anerkennung. Sie engagieren sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit, sind zumeist als erstes am Einsatzort und riskieren ihre Gesundheit, um Menschen zu helfen und in Notfällen Schlimmeres zu verhindern.

Umso ärgerlicher ist es natürlich, wenn dann die Einsatzkräfte umsonst ausrücken müssen. Vor allem, wenn der Fehlalarm böswillig ausgelöst wird, was Gott sei dank 2020 im Landkreis nur selten geschehen ist. Wer so etwas tut, verschwendet nicht nur die Zeit der Feuerwehrleute. Er riskiert auch, dass sie nicht schnell genug reagieren können, sollte gleichzeitig ein weiterer, echter Notfall auftreten, und spielt damit mit Menschenleben. Dafür fehlt mir jegliches Verständnis.

Erfreulich ist auch, dass weiterhin ordentlich in Feuerwehrfahrzeuge und -technik investiert wird. Gerade in diesem Bereich darf man nicht den Rotstift ansetzen und muss früh handeln. Sonst kann es zu Problemen kommen, wie man beispielsweise bei der fehlenden Drehleiter in Zeulenroda sieht, für die nun wenigstens die Fördermittel beantragt sind. Nun kann man nur hoffen, dass es vielleicht mit der Anschaffung des Fahrzeuges schnell geht.