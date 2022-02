Bei der Handwerkskammer in Zeulenroda zum Impfschutz kommen

In der Bildungsstätte der Handwerkskammer in Zeulenroda findet eine Impfaktion statt.

Zeulenroda-Triebes. Termine müssen für die mobile Impfaktion nicht vereinbart werden.

In Zusammenarbeit der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, des Arbeiter-Samariterbundes und der Handwerkskammer für Ostthüringen findet am Mittwoch, 23. Februar, von 14 bis 17 Uhr in der Bildungsstätte der Handwerkskammer in Zeulenroda in der Heinrich-Heine-Straße 45 eine öffentliche mobile Impfaktion statt.

An diesem Termin können sowohl Erst- als auch Zweit- und Auffrischungsimpfungen mit dem Impfstoff von Biontech erfolgen. Dieser wird an diesem Tag an Personen ab zwölf Jahren verabreicht.

OTZ-Newsletter für den Landkreis Greiz Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Personen unter 18 Jahren können nur in Begleitung der Erziehungsberechtigten geimpft werden.

Keine Impfung für Fünf- bis Elfjährige

Diejenigen, die sich an dem genannten Termin für die Erstimpfung entscheiden, müssen anschließend selbstständig einen Termin für die Zweitimpfung in einer Impfstelle buchen.

Da Kinder zwischen fünf und elf Jahren einen gesonderten Impfstoff von Biontech benötigen, ist für diese zum genannten Termin eine Impfung nicht möglich, heißt es in der Ankündigung. Hierfür müssten die Eltern einen Termin in einer Impfstelle vereinbaren.

Da es sich um eine öffentliche mobile Impfaktion in der Bildungsstätte in Zeulenroda handelt, ist eine vorherige Terminvereinbarung nicht notwendig.

Selbstverständlich ist ein barrierefreier Zugang zur Impfaktion gewährleistet, heißt es weiter von der Handwerkskammer.

„Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Interessierte diese öffentliche mobile Impfaktion in unserer Bildungsstätte in Zeulenroda nutzen, um einen Beitrag zur weiteren Bekämpfung der Pandemie zu leisten“, sagt abschließend Karsten Sachse, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Ostthüringen.