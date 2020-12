Bei der Vogtland Philharmonie fallen weiter massiv Konzerte aus

Die Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach bei ihrem ersten Sinfoniekonzert 2020 in der Vogtlandhalle Greiz. Es war eines der wenigen Konzerte, das überhaupt stattfinden konnte.

Greiz. Die beliebten und in Greiz ausverkauften Silvester- und Neujahrskonzerte werden abgesagt. 163 Veranstaltungen sind dieses Jahr schon betroffen.

Der neuerliche Teil-Lockdown bis Anfang Januar 2021 sowie die noch weiter gehende Anordnung der Thüringer Landesregierung, den Betrieb aller institutionell geförderten Kultureinrichtungen bis einschließlich 31. Januar einzustellen, haben bei der Vogtland Philharmonie eine Lawine von erneuten 60 Konzertabsagen ausgelöst. Das teilte das Orchester nun mit.

Wenige der betroffenen Veranstaltungen konnten verschoben werden, die meisten müssen aufgrund fehlender Lücken im prall gefüllten Terminkalender des Orchesters abgesagt werden, heißt es. Allein 26 seien es bei den beliebten Silvester- und Neujahrskonzerten. Gerade in den Stammhäusern in Greiz und Reichenbach waren diese schon seit langem ausverkauft. Auch die Dezember- und Januar-Sinfoniekonzerte sind betroffen.

Das sei besonders schmerzlich, wie es aus der Orchesterverwaltung heißt, da monatlich 1000 treuen Abonnenten abermals die Freude an klassischer Musik verwehrt bleibe. Die hier bereits verkauften Karten würden auf die nächsten stattfindenden Sinfoniekonzerte angerechnet, so dass auch der Erwerb der zweiten Abo-Teilkarte derweilen nicht von Nöten ist.

Wohl erst kurzfristige Klarheit

Die weitere Planung des Orchesters findet man auf www.vogtland-philharmonie.de, doch das Planungschaos bei Kulturschaffenden bleibe wohl auch nach dem Lockdown groß. Wenn dann wie bisher wieder am Inzidenzwert festgemacht wird, wie viele Personen sich in einem Veranstaltungshaus aufhalten dürfen, sei jedes Mal bis kurz vor knapp unklar, ob ein Konzert wirklich stattfinden kann.

Es bleibe also zu hoffen, „dass Licht ins Dunkel kehrt, denn bereits bis jetzt beläuft sich die Summe des Corona-Chaos‘ bei der Vogtland Philharmonie auf die stolze Zahl von 163 Konzerten“, so die Mitteilung.

Die Karten für die Silvester- und Neujahrskonzerte können in der Vogtlandhalle (Telefon 03661/62 880) oder im Neuberinhaus in Reichenbach (Telefon 03765/12 188) beziehungsweise in den anderen zuständigen Häusern und Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.