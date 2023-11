Bei Greiz: 83-Jähriger stirbt bei Brand in Seniorenwohnanlage

Ein 83-jähriger Mann ist in Neumühle am frühen Samstagmorgen bei einem Brand gestorben. Ein Großaufgebot von Feuerwehr- und Rettungskräften waren vor Ort.

Neumühle. Beim nächtlichen Brand in einer Seniorenwohnalnge im Greizer Ortsteil Neumühle ist ein Mann gestorben. Ein Senior, eine Pflegekraft und ein Polizist mussten ins Krankenhaus.

Ein 83 Jahre alter Mann ist im Greizer Ortsteil bei einem Brand in der örtlichen Seniorenwohnanlage ums Leben gekommen. Kurz vor halb drei am Samstagmorgen war der Notruf einer Mitarbeiterin der einer Pflegeeinrichtung in Neumühle eingegangen, die eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung meldete. 35 Menschen wohnen in dem schön hergerichteten Gebäude des betreuten Wohnens.

Neumühle bei Greiz: Feuerwehr muss in der Nacht ausrücken

Mit einem Großaufgebot rückten die Feuerwehren an, neben der Stützpunktwehr Greiz waren auch deren Kollegen aus Neumühle und Wildetaube ausgerückt. Zudem kamen Rettungsdienste aus Greiz und Gera zum Einsatz. Auch die Polizei war schnell vor Ort. Experten der Kriminalpolizei ermittelten einen Schwelbrand in Badezimmer des gestorbenen Bewohners als Brandherd. Wie es genau zum Feuer gekommen ist, wird Gegenstand weiterer Ermittlungen sein. Auch ein Fremdverschulden wollte man bislang nicht ausschließen.

Brand im Betreuten Wohnen bei Greiz: Reanimation kommt zu spät

Unter schwerem Atemschutz musste die Feuerwehr in die Wohnung eindringen, wo der leblose 83-Jährige aufgefunden wurde – eine Reanimation vor Ort blieb erfolglos.

Durch die Rauchentwicklung waren weitere Wohnungen und Personen betroffen, mehrere Leute wurden vom Rettungsdienst behandelt. Am Ende standen sechs Verletzte mit einer Rauchgasvergiftung zu Buche, drei davon wurden ins Krankenhaus gebracht – ein Polizist, eine Pflegekraft und ein Bewohner.

Schließlich wurde das Feuer durch die Feuerwehr gelöscht und das Gebäude durchlüftet. Die Psychosoziale Notfallseelsorge war vor Ort für die Betreuung der verschreckten Bewohner. Gesperrt werden musste Bahnstrecke für etwa zwei Stunden, da das Seniorenwohnheim unmittelbar an der Bahnstrecke neben dem Bahnhof Neumühle liegt und so die Löscharbeiten so ungehindert stattfinden konnten.