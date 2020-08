Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bei kühlem Wetter werden Ziegen wild

Zeulenroda-Triebes. Am Dienstag war es für einen Augusttag recht kühl. Für die afrikanischen Zwergziegen im Tiergehege Zeulenroda optimales Wetter, um zu toben und zu spielen. „Wenn es im Sommer sehr heiß ist, dann liegen sie wie alle Tiere auch einfach mal faul in der Gegend rum“, erklärt Tiergehege-Leiter Michael Roth. Sie werden dann oft erst in den kühlen Abendstunden aktiv. Den frischen Dienstag nutzten die Zicklein mit ausgeprägtem Spieltrieb nun aber, um sich wie hier gegenseitig zu necken.