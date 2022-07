Beim Greizer Theaterherbst wird es diesmal „ursprünglich“

Greiz. Die 31. Auflage des Theaterfestivals beschäftigt sich mit Urknall, Wasser, Sonne, Erde und Heimat. Werkstätten sind am Samstag, 9. Juli, erlebbar.

Der Greizer Theaterherbst lädt am Samstag alle Theaterfans zu den Werkstätten ein, um einen Vorgeschmack auf die 31. Auflage des traditionellen Theaterfestivals zu erhaschen.

Der Urknall, das Wasser als Essenz des Lebens, ein Ort im Erzgebirgskreis, Mutter Erde oder der Stern, um den wir kreisen; woran denken wir, wenn wir „Ursprung“ hören? Was ist er, der Ursprung allen Seins? Vielleicht liegt er auch im Kleinsten verborgen. Das Motto des XXXI. Greizer Theaterherbst dreht sich rund um das Motto „Ursprünge“. Der künstlerische Leiter Jan Baake, ein Thüringer, kuratiert das Festival in diesem Jahr zum ersten Mal und kehrt so selbst zu seinen eigenen Ursprüngen zurück. Das soziokulturelle Festival, das vom 15. bis 25. September stattfinden soll, sucht noch eifrige Spieler und Spielerinnen, die sich in insgesamt acht Werkstätten facettenreich mit dem Motto auseinandersetzen. Doch auch hinter der Bühne, im musikalischen Bereich oder im Erstellen einer Rauminstallation besteht die Möglichkeit, sich auszuprobieren, Neues zu entdecken oder Erfahrungen zu vertiefen.

„Für dieses Unterfangen haben wir sieben professionelle Künstler und Künstlerinnen eingeladen. Die Werkstätten werden am 9. Juli um 14 Uhr im Greizer Goethepark neben der Vogtlandhalle präsentiert. Ab 13 Uhr kann man bereits zum Kennenlernen vorbeikommen“, sagt Theaterherbst-Vereinschef Elric Popp, der zudem Kinderschminken, Musik und Kulinarik verspricht.

Die Eröffnungswerkstatt „Paradise Lost“, geleitet von Jens Heuwinkel, erkundet die großen Zusammenhänge in der Welt.

In der Kinderwerkstatt warten auf die Jüngsten der Schauspielwütigen mit den meckernden Teffi und Lale zwei bühnenerfahrene Ziegen.

Die Jugendwerkstatt startet mit der Arbeitsmoral „Do it yourself“. In der Klangwerkstatt „Urmusik“ fragt Albrecht Fersch nach dem Klang der Dinge. Julia Kopa wird in ihrer Gestaltungswerkstatt mit den Teilnehmenden nach dem Vergangenen wühlen.

In „Heimatabend – ein Tauchversuch“ wird unter Anleitung von Ulrich Schwarz mithilfe klassischer deutscher Märchenfiguren in die Geschichte eingetaucht. Sarah John leitet die in diesem Jahr erstmalig stattfindende Hörspielwerkstatt. www.theaterherbst.de