Im Kindergarten Am Sommerbad in Greiz feierte man am Freitag sein Sommerfest – und erinnerte zugleich an das Hochwasser, das vor zehn Jahren fast zwei Meter hoch im Keller des Gebäudes im Aubachtal stand.

Beim Sommerfest in Greiz in Gedanken beim Hochwasser von 2013

Greiz. Kindergarten Am Sommerbad begrüßte am Freitag hunderte Besucher. Dokumentation über Hochwasser und große Hilfsbereitschaft

„Oh, weißt Du noch, damals haben wir im Flur des Kindergartens geschlafen und überall heulten die Sirenen der Feuerwehr“, sagte Kristin Albert am Freitagnachmittag zu Mandy Winter, der Leiterin der Kindertagesstätte Am Sommerbad. Die junge Frau dokumentierte damals die ganze Verwüstung in sozialen Netzwerken und trat damit eine echte Lawine los – eine Lawine unfassbarer Hilfsbereitschaft, wie sich Mandy Winter erinnert. „Plötzlich standen ganze Schulklassen vor der Tür und wollten helfen, alles wieder in Ordnung zu bringen“, sinniert die Leiterin des Kindergartens, der damals auch zahlreiche Spenden erhielt. Kristin Albert war am Freitag eine Besucherin beim Sommerfest, mit dem man eben genau an die Hochwasser-Tage im Juni 2013 erinnern wollte.

Eine Dokumentation aus Bildern und Veröffentlichungen dieser Zeit wurde von vielen der erwachsenen Gäste bestaunt. „Aber auch die Kinder haben in dieser Woche ein Gefühl dafür bekommen, was damals hier passiert ist. In einer Projektwoche, gefördert über die Aktion ,Demokratie leben’, haben wir uns dem Thema Wasser gewidmet – Wasserexperimente gemacht, einen Wasserspielplatz besucht und nächste Woche schauen wir uns ein Wasserrad an“, erzählt die Kindergartenleiterin, die zum Fest mit den Kindern Luftballons in den Sommerhimmel steigen ließ. Eine Seifenblasenmaschine brachte ein farbenfrohes Funkeln in den Garten und ein „Neptun“, verkörpert von Thomas Müller, einem ehemaligen Greizer und heutigen Elsterberger, der damals auch helfen wollte und seither dem Kindergarten verbunden ist, streifte über das Fest. Und während die Kinder im Garten der Kita fröhlich tobten, informierte Nadja Mörchel, Vorsitzende des Fördervereins der Kita Am Sommerbad, die Eltern über die Arbeit des seit 2020 existierenden Fördervereines, der unter anderem neue Spielgeräte organisieren und Arbeitseinsätze der Eltern koordinieren will.