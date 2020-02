Benefizkonzert in Greiz sammelt für den guten Zweck

Das Benefizkonzert „Wie viel Farben hat die Welt“ des Diakonievereins Carolinenfeld gemeinsam mit der Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach ist über die Jahre zu einer schönen Tradition für Gäste und Beteiligte geworden. Seit 2001 wird dazu jedes Jahr eingeladen. Seit fünf Jahren immer in die Greizer Stadtkirche St. Marien.

Das soll sich auch am Mittwoch, 4. März, nicht ändern. Dann findet ab 18 Uhr die 20. Auflage des besonderen Konzerts statt, das wieder nicht nur dem guten Zweck dienen, sondern auch musikalisch ein Leckerbissen werden soll.

Besonderer Gast beim Konzert in Greiz

„Wir sind ganz glücklich und unheimlich stolz, dass sich so ein renommiertes Orchester wieder bereit erklärt hat, mit uns das Konzert zu gestalten“, freute sich Diakonieverein-Vorstand, Wolfgang Gündel. Auch der Gemeinde sei man zu Dank verpflichtet, dass man wieder die Stadtkirche mit ihrem besonderen Ambiente und der besseren Erreichbarkeit nutzen könne. Vorher hatte die Veranstaltung in der Turnhalle der Carolinenschule stattgefunden.

Den Rahmen des Konzerts sollen Stücke von Ludwig van Beethoven bilden, gibt Generalmusikdirektor Stefan Fraas einen kleinen Vorgeschmack. Anlässlich seines 250. Geburtstages steht neben der Ouvertüre zu „Die Geschöpfe des Prometheus“ auch die Fünfte Sinfonie auf dem Programm des Orchesters, das beim Benefizkonzert in großer Besetzung, also mit rund 50 Musikern, auftreten will.

Mehrere Lieder will auch wieder der Kinder-Mitarbeiter-Chor des Diakonievereins zu Gehör bringen. Seit einiger Zeit sind 24 Kinder und neun Mitarbeiter schon fleißig am Proben, damit am großen Tag nichts schiefgeht. Traditionsgemäß wird auch wieder ein gemeinsamer Titel vorbereitet, für dessen Bearbeitung sich Fraas verantwortlich zeichnet. „Wir sind Lichterkinder“ von Achim Oppermann, Florian Bauer und Lars Jacobsen sei „ein wunderbares Lied, das die Zusammenarbeit in Greiz genau trifft“, sagt der Generalmusikdirektor, der das Konzert auch dirigieren wird.

Eingeladen haben die Organisatoren für das Konzert erneut einen besonderen Gast, der sich musikalisch einbringen will. Diesmal handelt es sich um Justus Eichhorn aus Weimar, der trotz seines jungen Alters schon eine beachtliche musikalische Karriere aufzeigen kann. Der gerade einmal Zehnjährige war nicht nur der Orchesterpreisträger des jüngsten Stavenhagen-Wettbewerbs, er war 2019 auch der jüngste Preisträger beim Carl-Bechstein-Wettbewerb in Berlin. Zudem bestand er mit schon neun Jahren die Aufnahmeprüfung als Jungstudent an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. In Greiz wird er nun sein erstes Konzert mit einem Orchester geben und hat für das betreffende Stück von Haydn (Konzert für Klavier und Orchester, D-Dur, Hob. XVIII:11) sogar eigens eine Kadenz komponiert.

Die Spenden, die nach dem Konzert gesammelt werden, gehen auch wieder an einen guten Zweck innerhalb des Diakonievereins. In diesem Jahr will man die Frauenberatungsstelle des Vereins unterstützen. Zwar konnte diese kürzlich dank eines Zuschusses vom Landkreis Greiz die Beratungszeiten etwas erhöhen. Jedoch sei der Bedarf noch immer sehr hoch, so Gündel, vor allem an besonderen Tagen wie den Weihnachtsfeiertagen. Dem gegenüber stünde nur ein hauptamtliche Mitarbeiterin. Hier wolle man gern Unterstützung leisten.

Das Konzert findet am Mittwoch, 4. März, ab 18 Uhr, in der Stadtkirche St. Marien statt. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten.