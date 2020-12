Beratungshotline für Rückkehrer in den Landkreis Greiz

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Greiz bietet am Dienstag, 29. Dezember, zwischen 10 und 17 Uhr erneut eine Beratungshotline für all diejenigen an, die sich vorstellen können, wieder in ihrer alten Heimat zu leben und zu arbeiten.

"Sollten Sie mit dem Gedanken spielen, Familie und Beruf wieder regional im Landkreis Greiz als Lebensmittelpunkt dauerhaft zu vereinen, unterstützt Sie das Team der Wirtschaftsförderung im Landkreis Greiz gern", schreibt das Landratsamt in der Ankündigung.

Bei der Hotline soll unverbindlich über Jobaussichten im Landkreis oder Branchen informiert werden, in denen es steigenden Bedarf gibt. Auch Fragen zur Wohnraumsituation, der Kinderbetreuung oder dem Nahverkehrsangebot will man beantworten.

Hingewiesen wird aber darauf, dass zwar Anregungen gegeben und Kontakte hergestellt, aber keine Jobs vermittelt werden können.

Die Hotline ist unter der Telefonnummer 03661/876 427 zu erreichen. Die Beratung sei kostenfrei.