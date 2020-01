Bereits über 3000 Vogtland-Broschüren in Berlin verteilt

​Seit vergangenem Freitag (17. Januar) präsentiert der Tourismusverband Vogtland das Vogtland auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin.

Das Vogtland findet man auf der weltweit bedeutenden Verbrauchermesse in der Thüringenhalle (Halle 20). Der Informationsbedarf der Besucher sei immens, heißt es in einer Pressemitteilung des Tourismusverbands. Allein in den ersten fünf Messetagen wurden mehr als 3000 Broschüren, darunter das Vogtland Journal, das Gastgeberverzeichnis sowie Wander- und Radprospekte verteilt.

Königin der Städtepartnerschaft besucht Messestand

Besonders auffällig in diesem Jahr sei das Interesse an Camping- und Caravanstellplätzen im Vogtland. Das bestätige der Trend zum Urlaub am Wasser, der schon seit mehreren Monaten zu bemerken ist. Die Talsperren Pöhl und Zeulenroda seien besonders gut nachgefragt.

An den ersten Messetagen statteten auch der Vorsitzende des Tourismusverbandes, der Landrat des Vogtlandkreises Rolf Keil (CDU), und einige Vertreter des Vorstandes des Verbandes dem Team des Tourismusverbandes Vogtland einen Besuch am Messestand ab.

Taschen der Vogtlandwerkstätten sind begehrt

Einen Fototermin gab es mit Tina, der ersten Königin der Städtepartnerschaft Rosbach-Netzschkau, die ebenfalls die Werbetrommel für das Vogtland und ihre Heimatstadt Netzschkau rührte.

Viel zu tun haben die Vogtlandwerkstätten mit der Aktion „Eine Tasche mit Ihrem Porträt-Foto”. Dabei können sich die Besucher fotografieren lassen und eine Vogtland-Tasche mit dem Bild bedrucken lassen. Rund 500 Mal klickt der Fotoapparat täglich.

Insgesamt werden rund 400.000 Besucher auf der Grünen Woche erwartet. Die Messe läuft noch bis Sonntag, 26. Januar. Bis jetzt war es sehr gut und man erwartet auch für die kommenden Tage einen Besucheransturm, so die Einschätzung von Seiten des Tourismusverbands.