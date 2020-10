Berga. Am Sonnabend gibt es in Berga Leckereien unter freiem Himmel.

Am Sonnabend, 10. Oktober, wird in Berga Oktoberfest gefeiert. Dazu lädt der Berg’sche Carnevalsverein ein. Die Veranstaltung findet an der frischen Luft vor dem Vereinsheim in der Robert-Guezou-Straße in Berga statt. Die Vereinsmitglieder haben ein Zelt errichtet.