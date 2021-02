Berga: Drucker und Netzwerkanbindung funktionieren noch nicht

Wie abhängig inzwischen die Menschheit von Netzwerken und dem Internet ist, hat der Depotleiter der Funkelogistik Verbund GmbH Uwe Langheinrich am eigenen Leib erfahren. Er leitet das Depot in Berga, das sämtliche Zeitungen und Zeitschriften im Bereich Greiz und Zeulenroda verteilt. Als das gesamte Funkemedien-System am 22. Dezember durch einen Hackerangriff lahmgelegt wurde, ging auch bei den Logistikern nichts mehr. Kein Drucker, kein Computer, kein Telefon. „Da doch heutzutage kaum noch jemand gedruckte Telefonlisten führt, hatten wir zunächst ein riesiges Problem“, sagt Uwe Langheinrich. Doch irgendwo in den Tiefen der Büroschränke fanden sich gedruckte Listen mit den Telefonnummern der Zusteller.„Bloß gut“, sagt Langheinrich. „Das größte Problem jedoch waren die Lauflisten, in denen steht, wer welche Zeitung zu welcher Adresse geliefert bekommt.“ Die würden für die Vertretungen dringend benötigt, die fremde Routen für Kollegen übernehmen. Viele Telefonate habe er führen müssen, um sich bei den Zustellern zu erkundigen, wo welche Zeitungen zugestellt werden müssen. „Dadurch konnten wir selbst am 23. Dezember die Notausgabe einigermaßen zuverlässig zustellen.“ Störungen, die während der Zustellung aufgetreten seien, hätten auch nicht so einfach übermittelt werden können. Genauso sei es auch mit den Reklamationen gewesen. „Daher haben die Depotleiter in Ostthüringen über eine Nachrichtengruppe per Telefon kommuniziert, um die Störungen gebündelt weitergeben zu können“, erklärt Uwe Langheinrich. Nach dem Jahreswechsel habe er die Lauflisten vom Logistikzentrum in Erfurt erhalten. Reklamationen und Störungsmeldungen seien ab da wieder möglich gewesen. Uwe Langheinrich sei sehr dankbar, dass alle Kollegen in der Funkemediengruppe mit Hochdruck an der Problemlösung gearbeitet hätten und auch seine Zusteller unter widrigen Bedingungen zuverlässig ihre Arbeit machen würden. Bis zum jetzigen Zeitpunkt arbeitet das Depot ohne Anbindung an das Funke-Netzwerk, welches noch nicht in allen Bereichen bereinigt werden konnte. „Ich erstelle jetzt Lauflisten auf meinem Computer. Die schicke ich an unsere Koordinatorin per E-Mail. Sie druckt die Listen bei sich aus“, sagt der Depotleiter. Ohne das Engagement seiner Mitarbeiter wäre das alles nicht möglich. Sehr kurzfristige Krankmeldungen seien immer noch ein Problem, weil die Lauflisten für die Vertretung nicht so schnell angepasst werden könnten wegen der fehlenden Netzwerkanbindung. „Wir arbeiten gerade daran, für jede mögliche Tour Lauflisten vorab zu erstellen. Das sind 150 Touren in meinem Bereich“, sagt der Depotleiter. Er sei jedoch guter Hoffnung, dass die Bereinigung des Funke-Systems bald abgeschlossen sei und alles seinen gewohnten Gang gehe.