Berga: Fußballer mit Leib und Seele feiert Geburtstag

Berga. Walter Werner wird am 20. September 70 Jahre alt.

Sein denkwürdigstes Fußballspiel als Aktiver dürfte wohl das 9:9-Remis in den 80er Jahren zwischen Wismut Seelingstädt und Dynamo Gera in der dritthöchsten DDR-Spielklasse, der Bezirksliga, gewesen sein. Walter Werner, der am 20. September in Berga 70 Jahre alt wird, war nicht nur Spieler, sondern auch Trainer, Abteilungsleiter, Vereinsvorsitzender und ist heute als Funktionär im Kreisfußballausschuss für die Aus- und Weiterbildung von Übungsleitern verantwortlich.

Geboren in Droßdorf bei Neukieritzsch, ging er hier zur Schule und erlernte den Beruf eines Maschinisten für Hebezeugtechnik, qualifizierte sich später zum Meister für Instandhaltung und arbeitete bis 2013 als Dispatcher in Ronneburg. Walter ist Vater dreier Kinder und Opa von sechs Enkeln.

Ab und an gibt es Kommunikationsschwierigkeiten wegen seines Namens. Viele reden ihn dann mit Werner an, weil sie meinen, es sei der Vorname. Dabei heißt er ja Walter mit Vorname.

Die Fußballer-Laufbahn begann bei Stahl Lippendorf, er kickte auch in Groitzsch und wechselte 1973 zu Wismut Seelingstädt, wo er bis zu seinem 44. Lebensjahr spielte. In seine aktive Zeit fiel auch die der beiden Leinhardt-Zwillinge, die später beim FC Erzgebirge Aue Sponsoren und Präsidenten waren. Und die beiden heute 64-jährigen Brüder waren auch beim unvergessenen 9:9-Torefestival dabei.

Mit der Wende musste der höherklassige Spielbetrieb am Braunichswalder Weg eingestellt werden. Walter Werner, der quirlige Angreifer, wurde Übungsleiter.

Das Steckenpferd des Jubilars ist seit 2009 das DFB-Mobil. Mit diesem kommt der Chef aller Übungsleiter, an die 800 hat er wohl ausgebildet, in die Vereine und gibt Nachwuchstrainern Tipps.