Berga hat einen Haushalt 2020

Seit dieser Woche nun hat Berga einen beschlossenen Haushalt 2020. Am Dienstagabend wurde diesem im öffentlichen Teil der Stadtratssitzung von allen anwesenden Stadtratsmitgliedern zugestimmt. Ein förmlicher Akt, denn bereits im Oktober bekam der Haushalt 2020 von den Stadtratsmitgliedern das „Ja“. Doch damals im nichtöffentlichen Teil, denn man hatte die Frist zur Ladung der Öffentlichkeit nicht eingehalten.

Bedarfszuweisung weiter nötig

Wie bereits in den vergangenen Jahren sei die Erstellung des Haushaltsplanes schwierig gewesen, sagt Kämmerin Heike Kratzsch. Es könne nur schwer eingeschätzt werden, welche konkreten Unterstützungen die Stadt Berga vom Freistaat Thüringen zusätzlich erhält. Hinzu käme noch die bisher nie dagewesene Situation der Coronavirus-Pandemie, welche zusätzliche Mittel und Kapazitäten bindet. Kratzsch zeigte sich aber optimistisch: „Dadurch, dass unser Haushaltsplan so spät erst beschlossen wurde, konnten wir bereits einige unvorhersehbare Dinge aus diesem Jahr mit einarbeiten. Wir sind 2020 auf gutem Wege.“

Schlüsselzuweisungen unzureichend

Die Haushaltssituation der Stadt Berga ist seit Jahren sehr angespannt. Trotz mehrjähriger Haushaltskonsolidierung gelinge es noch nicht, mit den laufenden Einnahmen die laufenden Ausgaben zu decken, heißt es aus dem Rathaus. Nicht beeinflussbare Kostensteigerungen würden teilweise erzielte Einsparungen wieder aufbrauchen. Als Beispiel nennt Kratzsch die Schlüsselzuweisungen des Freistaates Thüringen, die für Berga 1.009.300 Euro betragen. Diese reichten zum Beispiel nicht aus, um den Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Landkreis Greiz für die Kreis- und Schulumlage nachzukommen. Die Stadt muss hierfür etwa 29.400 Euro zusätzlich erwirtschaften. Nur durch die Inanspruchnahme von Bedarfszuweisungen kann der Haushalt ausgeglichen werden.

Die Stadt Berga plant 2020 mit einem Verwaltungshaushalt von 5.282.100 Euro (4.453.913,36 Euro/2019) und einem Vermögenshaushalt von 2.519.000 Euro (3.556.395,10 Euro/2019). Das entspricht einem Gesamthaushalt von 7.801.100 Euro (8.010.308,46/2019). Die Hebesätze für Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer, die knapp über den geforderten Sätzen liegen, bleiben unverändert.

Um einen ausgeglichenen Haushalt zu bekommen, benötigt die Stadt eine Bedarfszuweisung in Höhe von 1.141.600 Euro plus 276.100 Euro zum Ausgleich des Sollfehlbetrages aus den Jahren 2016 und 2017 sowie 2019. Berga hat somit einen Antrag auf 1.417.700 Euro Bedarfszuweisung gestellt. Davon sollen 479.400 Euro in den Verwaltungshaushalt und 938.300 Euro in den Vermögenshaushalt fließen.

Das Volumen der Ausgaben des Vermögenshaushaltes wird unter anderem von durch den Freistaat Thüringen finanzierten Maßnahmen zur Flutschadenbeseitigung, der Herstellung der gesetzlichen Versorgung mit Löschwasser für Brandfälle, die Erneuerung der Sirenenanlagen, die Umgestaltung des KZ-Häftlingsfriedhofes „Gedenkstätte Baderberg“, den Straßenbau in der Ortslage Wernsdorf als Gemeinschaftsbaumaßnahme mit dem Zweckverband Taweg und die Anschaffung einer Grundausstattung zur Waldbrandprävention geprägt.

382.000 Euro werden zur ordentlichen Tilgung von kommunalen Krediten verwendet, dass entspricht 117 Euro pro Einwohner. Die Verschuldung pro Einwohner sinkt somit von 746 Euro auf 629 Euro.