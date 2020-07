Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Berga: Nach Unfall verletzt im Krankenhaus

Rettungsdienst und Polizei kamen Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr aufgrund eines Unfalls zwischen zwei Pkw in der Kreuzung B175 / L2336 zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei kollidierte der 18-jährige Mercedes-Fahrer beim Überqueren der Kreuzung mit dem vorfahrtsberechtigten Skoda einer 57-jährigen Frau.

An beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden. Die 57-Jährige Skoda-Fahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedesfahrer blieb unverletzt. Die Polizei in Greiz ermittelt.