Die Stadtratssitzung in dieser Woche nutzte Bergas Bürgermeister Heinz-Peter Beyer (parteilos) und informierte die Mitglieder über die Eilentscheidung über die Auftragsvergabe zur Elektroenergieversorgung 2021/22.

Der Auftrag wurde nach Informationen des Bürgermeisters an den günstigsten Bieter, die EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt Gesellschaft. Mit dem Wechsel zahle die Stadt nun einen Arbeitspreis von 4,671 Cent pro Kilowattstunde. Bisher waren 5,73 Cent pro Kilowattstunde fällig. Die prognostizierten Elektroenergiekosten werden sich für das Jahr 2021 auf etwa 92.241,92 Euro belaufen.

Als Hintergrund wurde genannt, dass die Stadt mit den ständig steigenden Kosten für die Energieversorgung erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten hat.

Zur Erzielung eines marktgerechten Einkaufspreises erfolgte eine entsprechende Ausschreibung auf bundesweiter Ebene. Mit der Durchführung der Ausschreibung wurde die Kubus Gesellschaft in Schwerin beauftragt. Die Ausschreibung erfolgte im Rahmen einer elektronischen Auktion auf der Grundlage der Preise an der Strombörse in Leipzig. Da eine Auftragserteilung binnen zwei Tagen nach Auktionsende erfolgen muss, musste dies im Rahmen einer Eilentscheidung durch den Bürgermeister erfolgen, wie es aus dem Rathaus heißt.