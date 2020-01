Berga will mit allen Nachbarn sprechen

Man werde weiter mit allen Nachbarkommunen Gespräche für eine Zusammenarbeit und einen möglichen Zusammenschluss führen. Das gelte auch für Langenwetzendorf – aber nicht ausschließlich. Das sagt der Bergaer Bürgermeister, Heinz-Peter Beyer (parteilos), auf Nachfrage dieser Zeitung. Zuvor hatte der Langenwetzendorfer Bürgermeister, Kai Dittmann (CDU), in einem Interview seiner Hoffnung Aisdruck verliehen, dass die Elsterstadt in den nächsten Jahren mit Langenwetzendorf fusionieren könnte.

Man nehme das Angebot dankend an, so Beyer, und habe auch bereits Gesprächstermine vereinbart. Das gelte jedoch auch für die anderen Nachbargemeinden, wie etwa Weida. Dabei gehe es zunächst darum, eine gemeinsame Basis für eine Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, etwa bei der Feuerwehr, zu finden. Das sei im Haushaltssicherungskonzept so vorgesehen.

Ebenfalls darin stünde, dass die Elsterstadt sich nach einem möglichen Fusionspartner umschauen will, allerdings ohne einen Termin oder einen Favoriten zu benennen. Das gelte auch jetzt noch, so der Bergaer Bürgermeister. Es sei bisher keine Entscheidung in irgendeine Richtung gefallen, betont er, zumal es dafür auch einen Stadtratsbeschluss geben müsste.

Hintergrund dieser Entscheidung ist, dass die Einwohnerzahl in der Elsterstadt seit Jahren immer weiter schrumpft. Nach Auflistung des Thüringer Landesamtes für Statistik lag sie zum 31. Dezember 2018 (der aktuellste Stand) bei 3297 – für das Jahr 1994 gibt das Landesamt noch 4329 Einwohner an. Fällt die Zahl unter 3000 Einwohner, was nach jetzigem Stand in den nächsten Jahren passieren wird, dann würde die Stelle von einer hauptamtlichen zu einer ehrenamtlichen. Bürgermeister Beyer könnte damit der letzte Rathauschef in Berga sein, der das Amt noch hauptamtlich ausfüllt.

Zuletzt hatte der Stadtrat sich der Sache im Oktober 2019 noch einmal angenommen. Beschlossen hatten die Räte damals, die 2016/2017 begonnenen Gespräche mit den Nachbargemeinden wiederaufzunehmen.