Bergaer von Anfang an dabei

Paitzdorf. Seit Anfang Dezember war das 16. Paitzdorfer 3D-Bogenturnier ausgebucht. 139 Schützen – darunter 23 Kinder – begaben sich auf die Runde. Aus Dresden, Chemnitz, Halle, Plauen und Rathen waren sie gekommen.

Paitzdorf hat sich einen Namen gemacht bei den Bogenschützen hierzulande. Beim BSV selbst legt man viel Wert auf den Nachwuchs. Sieben Lokalmatadoren nahmen die 30 Ziele unter Beschuss. Während Stella Kratochwill bei den deutschen Hallen-Meisterschaft in Memmingen die Scheiben anvisierte, trumpften andere Paitzdorfer Talente beim heimischen Turnier auf. Noah Zorn (M 10) siegte mit dem Jagdbogen. Hanna Wolf (U 12) setzte sich in der gemeinsam gewerteten Jagdbogen-Klasse der Mädchen und Jungen vor ihrem Vereinskollegen Leon Sachs. In der M 14 hatten Julian Seiler (Jagdbogen) und Maurice Günther (Compound) die Nase vorn. Bei den gleichaltrigen Mädchen landeten Lilly Pautzsch und Liv Stark mit dem Jagdbogen auf den Plätzen zwei und drei.

Die Paitzdorfer Erwachsenen mussten meist passen, weil sie in die Organisation eingebunden waren. Die Abteilung ist zahlenmäßig mächtig gewachsen. Innerhalb von drei Jahren hat sich die Mitgliederzahl verdreifacht und erreicht nun 57 Bogensportler.

Fast alle Paitzdorfer Turniere haben die Bergaer miterlebt. Der 42-jährige Michael Hofmann ist mit seinem Sohn Florian von Anfang an dabei. „Da haben wir uns die Kunststoff-Tiere noch gegenseitig geliehen“, erinnert er sich. Für ihn steht nicht der sportliche Erfolg im Vordergrund. „Uns geht es mehr um die Bewegung in der Natur, um den Spaß und die Geselligkeit“, verrät er und ergänzt: „Aus Jux und Dollerei sind wir 2010 zum Bogenschießen gekommen. Wir haben uns als eigenständige Abteilung beim FSV Berga prächtig entwickelt. Die Nachfrage nach der Sportart hat in den letzten Jahren sprunghaft zugenommen.“ Mittlerweile bestreiten auch die Bergaer ihr eigenes Turnier, in diesem Jahr am 20. September.