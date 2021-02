Bergas Bürgermeister zieht Bilanz: „Einschränkungen haben gesellschaftliches Leben lahmgelegt“

Der Bürgermeister von Berga Heinz-Peter Beyer (CDU) blickt auf ein bewegtes Jahr zurück, das durch Corona maßgeblich geprägt war. „2020 hat gut angefangen. Wir haben im Januar ein neues Löschfahrzeug für die Stützpunktfeuerwehr Berga angeschafft“, sagt der Bürgermeister. Die Investition liege im sechsstelligen Bereich und sei durch Fördermittel vom Land finanziert worden.

„Die letzte große öffentliche Veranstaltung war das Frühlingskonzert am 8. März im letzten Jahr“, sagt der Bürgermeister. Eine Woche später habe die Stadt einen Krisenstab wegen der beginnenden Corona-Pandemie gebildet. „Freitag, der 13. März, wohlgemerkt. Kein gutes Omen.“ In dieser konstituierenden Sitzung seien erste Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung ausgearbeitet worden. „Wir wollten unbedingt den öffentlichen Service aufrecht erhalten“, sagt Beyer.

Bis heute arbeiten Rathaus und Bauhof vollumfänglich. Ja, auch ein Teil der Mitarbeiter der Stadtverwaltung würden seit Mitte November zu Hause arbeiten können. Dafür seien zunächst die technischen Voraussetzungen geschaffen worden. „ Fünf Laptops, Kopfhörer mit Mikrofon und Internet-Kameras wurden angeschafft“, so der Bürgermeister. Das sei auch trotz Haushaltssicherungskonzept möglich gewesen. Videokonferenzen seien problemlos möglich.

Trotz Corona wurden geplante Maßnahmen wie Straßensanierungen oder die letzten Flutschadenbeseitigungen in Ober- und Untergeißendorf durchgeführt. In Obergeißendorf wurde zudem ein neues, unterirdisches Löschwasserdepot gebaut und in Wernsdorf und Kleinkunddorf die Löschwasserteiche saniert.

Nach fast zweijähriger Bauzeit konnte am 15. Oktober der neugestaltete KZ-Häftlingsfriedhof in Berga feierlich eingeweiht werden, so der Bürgermeister. Etwa 80 Gäste nahmen unter Einhaltung eines Hygieneschutzkonzeptes teil. „Probleme bereitete uns vergangenes Jahr der Wald am Elsterhang in Berga. Wegen der Trockenheit sind viele Bäume durch den Borkenkäfer stark geschädigt“, erklärt Heinz-Peter Beyer. Einige seien auf Straßen, Privatgrundstücke oder gar Eisenbahnschienen gestürzt. Daher habe man einen Fördermittelantrag gestellt, um die aufwendige Baumfällung finanziert zu bekommen. „Der Antrag wurde bewilligt und die Auftragsvergabe ist gerade im Stadtrat beschlossen worden“, so der Bürgermeister.

„Das letzte Jahr war für alle Bürger deprimierend, weil das gesellschaftliche Leben für lange Zeit eingeschränkt war. Bis heute. Vereinsarbeit kann kaum stattfinden“ sagt der Bürgermeister. Die Leute seien hungrig danach, wieder miteinander interagieren und feiern zu können.