In Obergeißendorf wurde am 17. Juli die letzte Maßnahme im Rahmen der Flutschadenbeseitigung in Berga abgeschlossen. Die Maßnahme kostete etwa 1,1 Millionen Euro . v.r.n.l.: der dreijährige Rudi, Ortsratsmitglied Angelika Schmächtig, WTU-Geschäftsführer Andreas Scheller, Bauamtsleiter von Berga Matthias Winkler, Bürgermeister Heinz-Peter Beyer, Leiter des Planungsbüros Joachim Fischer, Ortsteilbürgermeisterin Evelin Lippold, Bauleiter Thomas Hommel, WTU-Mitarbeiter Steffen Günther und Kathleen Popp vom Bauamt Berga.