Bergner fordert den Erhalt des Berufsschulstandortes

Greiz/Zeulenroda-Triebes. „Ich freue mich, dass der Kreistag Greiz meine Forderung, die duale Ausbildung am Berufsschulstandort Greiz/Zeulenroda-Triebes zu erhalten, teilt“, sagt Thüringens Landtagsvizepräsident Dirk Bergner (FDP), der auch Mitglied des Kreistages Greiz ist. Seit April 2020 habe Bergner die Landesregierung mehrfach aufgefordert, die duale Berufsausbildung im Landkreis Greiz zu erhalten, habe monatelang Kreisräte und Öffentlichkeit sensibilisiert.

Anfang Dezember fasste der Kreistag einen in die gleiche Richtung zielenden Beschluss: Die duale Berufsausbildung am Staatlichen Berufsbildungszentrum „Ernst Arnold“ soll erhalten bleiben.

„Unsere Berufsschulen sind ein Standortfaktor nicht nur für den Landkreis, sondern für ganz Ostthüringen“, sagt der 55-Jährige. „Gerade für strukturschwache Regionen wie Greiz/Zeulenroda geht es darum, von der Landespolitik nicht noch künstlich in eine Abwärtsspirale getrieben zu werden.“ Schon jetzt fänden Handwerker und Gastronomiebetriebe nur schwer Nachwuchs. Bergner befürchte, dass das Aussterben der Unternehmen dieser Branchen mangels Nachwuchses im Thüringer Vogtland befeuert werde, wenn der Nachwuchs nicht mehr wohnortnah ausgebildet werden könne. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) habe laut Bergner eingeräumt: „Es wird davon ausgegangen, dass sich die Verlagerung von Schulstandorten durchaus nachteilig auf ein Wirtschaftsstandort auswirkt.“ „Die Thüringer Landesregierung hat Jahre lang die Nachwuchsgewinnung verschlafen, so dass wir jetzt in allen Schulformen Lehrermangel haben. Das kann aber im Berufsschulnetz nicht zu Lasten eines bereits schwachen Wirtschaftsstandorts ausgetragen werden“, so Bergner.

Die Thüringer Landesregierung plant eine Verlagerung der dualen Berufsausbildung vom Staatlichen Berufsschulzentrum „Ernst Arnold“ Greiz-Zeulenroda-Triebes auf andere Standorte der dualen Berufsausbildung. Gemäß §13 Thüringer Schulgesetz entscheiden die Schulträger im Einvernehmen mit dem für Schulwesen zuständigen Ministerium über die Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen. Für den Bereich der staatlichen berufsbildenden Schulen legt die Schulnetzplanungsrichtlinie hinsichtlich eigenständiger Schulstandorte fest, dass diese mindestens 50 Klassen mit 1000 Teilzeitschülern umfassen sollen, wobei Klassen im Vollzeitunterricht mit Faktor 2,5 zu rechnen sind. Vor Ort wird befürchtet, dass das Staatliche Berufsbildungszentrum Greiz-Zeulenroda-Triebes nach Wegfall der dualen Ausbildung im Fortbestand gefährdet sein könnte, auch wenn das Bildungsministerium den Fortbestand aktuell nicht gefährdet sieht. In die Modernisierung und Erweiterung des Berufsbildungszentrums Greiz-Zeulenroda-Triebes, Schulteil Greiz, wurden zwischen 2010 und 2013 insgesamt 4,2 Millionen Euro (davon waren 2 Millionen Eigenmittel des Kreises Greiz) investiert.