Bergner fordert Ortsumgehung für Großebersdorf

Weil die Landesregierung keine Ortsumgehung für Großebersdorf, Frießnitz und Burkersdorf für die nächsten Jahre eingeplant hat, äußerte sich jetzt Thüringens Landtagsvizepräsident Dirk Bergner (FDP). „Ich fordere die Landesregierung auf, den Bau der versprochenen Ortsumgehung für Großebersdorf, Frießnitz und Burkersdorf nun endlich voranzutreiben“, sagte Bergner.

Die Landesregierung hatte Bergner mitgeteilt, welche Baumaßnahmen an Bundes- und Landesstraßen bis 2026 geplant sind. Die Ortsumgehung Großebersdorf war erneut nicht dabei. Und dabei wird diese den Betroffenen seit 1934 immer wieder versprochen, hieß es seitens des Vizepräsidenten.

Die Ortsumgehung Großebersdorf ist mittlerweile ein Politikum. 2019 schien sie in greifbare Nähe gerückt. Während einer Einwohnerversammlung im Bürgerhaus Großebersdorf war im Herbst 2019 eine ortsnahe Umgehung für Großebersdorf, Frießnitz und Burkersdorf vorgestellt worden. „Die Realisierung war spätestens ab 2024 versprochen“, weiß Bergner von Ortsteilbürgermeister Arnd Goldhardt, der weiter fest damit rechne, dass in diesem Frühjahr das Planfeststellungsverfahren eingeleitet wird. „Wichtig ist, dass an diesen Plänen festgehalten und anschließend auch der Bau ausgeschrieben und umgesetzt wird“, so Bergner.

Straße in Burkersdorf wird erneuert

In Beantwortung einer Anfrage teilte die Landesregierung ihm jedoch mit, dass in Thüringen für keine bis 2025 vorgesehenen Vorhaben der Bau einer Ortsumgehung geplant sei. Dafür steht der grundhafte Ausbau der Ortsdurchfahrt Burkersdorf mit einer Summe von 850.000 Euro in der von der Landesregierung übermittelten Abarbeitungsliste für das Jahr 2024.

„Natürlich geht jetzt die Angst um, dass die Pläne zur Ortsumgehung ad acta gelegt wurden. So darf man mit Bürgerinnen und Bürgern, die unter dem Durchgangsverkehr zur Autobahn 9 seit vielen Jahrzehnten leiden und die deshalb auf eine Ortsumgehungsstraße hoffen, nicht umgehen. Den Versprechen müssen endlich Taten folgen“, so Bergner.

Bergner wollte die Ortsumgehung Großebersdorf zum Thema während der Landtagssitzung in dieser Woche machen. Er wolle eine verbindliche Aussage der Landesregierung einfordern, ob und wann die Ortsumgehung Großebersdorf, Frießnitz und Burkersdorf gebaut werde. Dazu habe er eine mündliche Anfrage gestellt.