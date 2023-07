Berliner bekommt mit Greizer Hilfe Nachwuchsforscherpreis

Berlin/Greiz. Bernhard Büttner entwickelte mit dem Textilforschungsinstitut Greiz einen Schutzhelm mit Textil-Sensorik.

Textile Drucksensorik im Helm für mehr Sicherheit auf dem Rad: Der junge Industriedesigner Bernhard Büttner aus Berlin hat eine innovative Lösung gefunden, Radfahrer sicherer durch den Straßenverkehr zu lotsen. Für die Entwicklung eines unter Umständen lebensrettenden, sensorgestützten und vernetzbaren Fahrradhelms wurde er vor wenigen Tagen geehrt.

Bernhard Büttner erhielt den Preis des Verbandes Innovativer Unternehmen (VIU) und der Deutschen Kreditbank (DKB) und 1000 Euro Preisgeld verliehen. Der Preis honoriert besonders praxisorientierte Abschlussarbeiten von Studenten, die in Zusammenarbeit mit VIU-Mitgliedern entstanden sind. Im Rahmen seiner Bachelor-Arbeit an der HTW Berlin hatte Büttner mit Unterstützung des Textilforschungsinstituts (titv) Greiz ein Sensorik- und Kommunikationssystem für Fahrrad- und andere Schutzhelme zur Navigation, Vitaldiagnostik und medizinischen Notfallinformation entwickelt.

Der „Smartguard“ kombiniert eigens dafür entwickelte textile Drucksensoren auf Basis von mit Silberionen beschichteten stromführenden Fäden auf einem 3D-Abstandsgewirk mit einer App nach dem Smartwatch-Prinzip. Das an der Helm-Innenseite platzierbare, nur wenige Millimeter starke Textil erfasst aktuelle Vitalwerte und speichert diese in der App. Zudem lenkt es durch Vibrationen durch den Verkehr, gibt Hinweise zum Abbiegen oder zu nahenden Gefahrenstellen. In Kombination erhöht das System die präventive Sicherheit und erleichtert auch die Notfallrettung. Bei einem Unfall erkennt „Smartguard“, ob ein Kopfaufprall eingetreten ist und kann grundlegende Vitalparameter an Rettungskräfte übermitteln.

Der „Smartguard“ ist so auch für vielerlei Arten von Schutzhelmen etwa auf dem Bau, im Forstbetrieb, bei unterschiedlichen Sportarten oder bei Polizei und Feuerwehr nutzbar.