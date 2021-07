Bernsgrüner Landfrauen auf USA-Reise mitgenommen

Bernsgrün. Ehepaar Kögler hält musikalische Überraschung parat.

„Es gibt für mich drei freudige Anlässe, wieder hier bei euch Bernsgrüner Landfrauen sein zu können. Erstens freue ich mich, dass eure Treffen jetzt wieder möglich sind. Zweitens freue ich mich über eure Einladung, um euch den zweiten Teil meiner USA-Reise zeigen zu können. Und drittens freue ich mich, dass ihr mich auf dieser Reise begleiten wollt“, begrüßt Karla Kögler aus Pausa die Landfrauen.

So startete diesmal die Reise von Yuma am Colorado River im Bundesstaat Arizona nach San Diego in Kalifornien. „In der zweitgrößten Stadt Kaliforniens werden an der Grenze zu Mexiko Befestigungsanlagen errichtet, die an die Berliner Mauer erinnern“, führt Kögler aus. Die am Pazifik liegende Stadt ist ein Surfer-Paradies und Wiege des Triathlons.

Weiter ging die Reise nach Los Angeles. Los Angeles ist vor allem weltbekannt durch Beverly Hills, Hollywood, Venice Beach, Santa Monica, Malibu. Karla Kögler zeigte Aufnahmen der eleganten Villen der Reichen und Schönen, der Ruhmesmeile „Walk of Fame“ mit den 2500 Sternen, dem Hollywood-Schriftzug, mit unberührten Buchten und wunderschönen Badestränden am Highway Nr. 1, auf dem es weiter bis nach San Francisco ging

Die Stadt ist berühmt für ihre 42 Hügel. Um die zum Teil sehr steilen Straßen überwinden zu können, wurden 1870 die Cable-Cars-Bahnen entwickelt. „Alcatraz ist sehenswert und ein Besuchermagnet. Als Militärstützpunkt ausgebaut, später in eine Bundesstrafanstalt umgebaut, war es von 1934 bis 1963 ein Hochsicherheitsgefängnis. Heute ist es eine Touristenattraktion“, so Kögler.

Beeindruckende Naturaufnahmen

Von San Francisco führte Köglers Reise in den Yosemite-, Sequoia- und Kings Canyon Nationalparks und zum Death Valley (Tal des Todes). Mit spektakulären Bildern gelang es ihr, die erlebten Eindrücke von imposanten Wasserfällen und den mit mehr als 80 Meter hohen und elf Meter durchmessenden Riesenmammutbäumen sowie der Wüste im Tal des Todes einzufangen.

Karla Kögler hat eine kleine musikalische Pause zwischen ihrem Bericht zur Freude aller eingebaut. Gemeinsam mit ihrem Mann Ulrich sang sie „California Blue“. Die Bernsgrüner Landfrauen waren begeistert.