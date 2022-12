Bernsgrüner Pyramide dreht sich wieder

Alle Jahre wieder wird in Bernsgrün vor dem Feuerwehr- und Vereinshaus die 2.60 Meter große Weihnachtspyramide mit ihren geschnitzten Holzfiguren aufgestellt und angeschoben.

Bernsgrün. Weihnachtsfeeling im Vogtländischen Oberland. Wieder eine Lichterfahrt geplant.

In diesem Jahr konnte das Aufstellen der Weihnachtspyramide vor dem Feuerwehrhaus in Bernsgrün wieder zelebriert werden. Feuerwehrmann Romy Anschütz konnte zum Anschieben der 2,60 Meter großen Pyramide über 100 Besucher aus Bernsgrün und der thüringisch-sächsischen Umgebung begrüßen. Musikalisch begleiten die Musiker der Schalmeienkapelle Bernsgrün.

Die Jugendfeuerwehr platzierten ihren „Frohes Fest- Cube“ vor dem Feuerwehr- und Vereinshaus in Bernsgrün. Hinzu kam die Blaufichte und die Vorstandsfrauen der Ortslandfrauengruppe Bernsgrün hatten den Osterbrunnen in einen Weihnachtsbrunnen verwandelt. Am Nikolaustag soll es außerdem auch wieder eine Lichterfahrt durch Bernsgrün, Schönbrunn und Frotschau geben.