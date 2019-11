Bernsgrün. Musiker erinnern an Wendezeit. Schalmeien waren bei Grenzöffnung in Mödlareuth dabei

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bernsgrüner Schalmeienkapelle feiert Kirmes

Mit „Live is Life“ von der Band Opus und dem „Trompeten-echo“ gab es am Samstagabend zur Kirmes im rappelvollen Kultursaal des Bürgerhauses „Zum Roß“ in Bernsgrün durch die Schalmeienkapelle einen furiosen Auftakt.

„Obwohl die Musiker die Veranstaltung zum fünften Mal in Folge durchführen, sind sie immer noch so aufgeregt, wie zum MDR-Osterfeuer, bei dem sie vor 8000 Leuten in Zeulenroda gespielt haben“, sagt Matthias Dübler, musikalischer Leiter der Kapelle und durchs Programm führender Moderator. Für sie sei es ein Highlight gewesen, mit Stars wie David Garrett, Christina Stürmer und Bonnie Tyler gemeinsam genannt zu werden.

Obwohl Kirmes gefeiert wurde, schwelgten alle in Gedanken an den Mauerfall. Erinnerungen wurden wach an die Zeit, als der Autostau schon von Bernsgrün auf die Autobahn in Richtung Westen begann. Dazu folgte „Der wilde, wilde Westen“ von Truck Stop.

„Auch für unsere Schalmeienkapelle war in der DDR alles anders. Das Streben nach dem perfekten Orchester war angesagt. Wir spielten mehr Marschmusik als andere Musik. Es war eine komplett andere Zeit“, erinnert sich Dübler. Als man 1986 zu einem Leistungsvergleich musste, bekamen die Musiker fünf Tage zum Einstudieren des Titels „Freundschaft der Völker“ vom Arbeitgeber frei. Die Kapelle erreichte das Prädikat der Oberstufe „sehr gut“. Der musikalische Leiter sagte weiter, der Kampf um Freiheit als wichtiges Gut müsse bewahrt werden. Der Musikernachwuchs trug passend das Stück „Die Gedanken sind frei“ vor.

Die Schalmeienmusiker waren damals bei Eröffnung der Grenze im geteilten Dorf Mödlareuth dabei. „Eine Nachstellung der Grenzöffnung vor 30 Jahren wird es mit unserer Kapelle und der aus Töpen dort am 9. Dezember noch einmal geben“, so Dübler. Mit Liedern vor der Wende, vom Mauerfall, Trinkliedern, dem Kirmeswalzer und Liebesliedern im Halbdunkeln des Saales holten die Männer wieder alles aus ihren Schalmeien heraus. Ein baldiges Wiedersehen mit der Kapelle wird es laut Dübler am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Bernsgrüner Kirche geben.