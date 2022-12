Bernsgrünerin stellt aufwendiges Hobby vor

Grußkarten in allen Formen und Farben

Bernsgrün. Die Landfrauen aus dem Ort hatten sich gerade wieder Besuch eingeladen.

Zur letzten Veranstaltung in diesem Jahr hatten sich die Bernsgrüner Landfrauen eine Hobbybastlerin aus dem Ort eingeladen.

Die Seniorin fertigt in ihrer Freizeit mit ganz viel Liebe und Leidenschaft Karten für die unterschiedlichsten Anlässe an. Durch eine Freundin in einem Bastelclub kam sie zum Hobby, sie begann 2018 damit. Den Landfrauen verriet sie nun, wie sie alles machte.

Dazu brachte sie diverses Material und Hilfsmittel mit: Stempelkissen, Kleber, Pulver, Kleberadierer, Pinsel, Markerstifte, Schere, Pinzette, Klebeband, verschiedenes Papier. Die Frauen staunten nicht schlecht über die Vielzahl der Materialien, auch weil diese kostenintensiv sind. Zu Hause hat die Seniorin für alles ein extra Zimmer, da es auch ein sehr zeitintensives und aufwendiges Hobby ist. Für eine einfache Karte braucht sie eine Dreiviertelstunde, für kompaktere zwei bis drei Stunden – Ruhe, Zeit, Geduld und Lust sind dafür beste Voraussetzungen.

„Es war eine interessante Vorstellung. Ich hätte nicht gedacht, dass das so kompliziert ist. In diesem Ausmaß hätte ich das nicht erwartet“, fasste Vereinsvorstandsvorsitzende Jutta Riedel zusammen. Sie hielt im Anschluss daran mit Landfrau Gabi noch ein Schmankerl für die Frauen bereit. Demonstriert wurde sehr unterhaltsam und zur Freude der Frauen die vielseitige Verwendung der Männerunterhose – als Leggings, Schürze, Nierenwärmer, Schal, Mütze, Turban, Mundschutz, Jacke und Handtasche. Mit Kaffee und Stollen und einem beleuchteten Salzkristallglas als Geschenk für alle klang der Jahresabschluss der Bernsgrüner Landfrauen aus.