Bernsgrüns lange Sporttradition: 40 Jahre Frauensportgruppe

Bernsgrün. Nicht nur mit winterlichem Schlittenfahren halten sich die Bernsgrüner Frauen fit. Wie die Sportgruppe 40. Jubiläum feiert und wer gratuliert.

Nach dem 100-jährigen Jubiläum der Schalmeienkapelle gab es im September nochmals Grund zum Feiern in Bernsgrün. Die Sportgemeinschaft Bernsgrün, also die Frauensportgruppe als noch einzige Sektion, feierte 40. Geburtstag im Kultursaal des Bürgerhauses „Zum Roß“.

Viel Lob von einer, die es im Dezember wissen will

„Das ist ausgleichende Gerechtigkeit mit eurer Frauensportgruppe zu der Männerdomäne Schalmeienkapelle, die ja jetzt durch Funk und Fernsehen deutschlandweit bekannt ist. Ich finde es toll, dass ihr euch jeden Montagabend aufrafft, zum Sport zu gehen“, zollte Heike Bergmann, erste Beigeordnete des Bürgermeisters, den Frauen viel Lob.

Sie sei gerne zu den Sportfrauen gekommen, ist das doch als „alte Flitzpipe“ ihr Metier. Bergmann will im Dezember in Taiwan bei der Weltmeisterschaft im 24-StundenLauf den bestehenden Weltrekord von bisher 195 Kilometern auf mindestens 197 Kilometer einstellen.

Bernsgrüns lange Sporttradition – mit Aussetzern

Gabriele Wetzel führte aus, dass der Sport in Bernsgrün eigentlich auf eine lange Tradition zurückblicken kann, aber leider mit zeitlichen Aussetzern. So wurde aus dem Turn- und Sportverein 1923 die Schalmeienkapelle geboren, es gab Fußballspielbetrieb in der Kreisklasse Zeulenroda/Greiz und eine Außenstelle der Ringerhochburg Pausa unter Leitung von Theo Baumann mit beachtlichen Ergebnissen.

So wird unter anderem der Bernsgrüner Tino Hempel 1982 DDR-Meister. Aufgrund von Wohnungswechsel und Überalterung der Spieler musste der Spielbetrieb Fußball aufgegeben werden.

Heute existiert nur noch die 1983 gegründete Sektion Gymnastik/Turnen durch die Frauensportgruppe. Und diese zurzeit 27 Frauen halten sich mit Gesundheitskursen über die Kreisvolkshochschule, Wandern, Radfahren, Walking, Bowlen, Gymnastik, Schwimmen und winterlichen Schlitten fahren fit. Für Teamgeist und Stärkung der Gemeinschaft veranstalten sie jährlich ein gemeinsames Wellnesswochenende, Grillfest und Weihnachtsfeier.

Eine umfangreiche Chronik der 40-jährigen Frauensportgeschichte lag aus und weckte so manche Erinnerung. Gerd Liebmann von der Firma Liebmann Bau GmbH Bernsgrün gehörte an diesem Abend zu den Gratulanten und überreichte 100 Euro Geburtstagsgeld.

Für den kulinarischen Genuss sorgte dankenswerterweise ein leckeres Spanferkel der Agrarprodukte Bernsgrün/Hohndorf eG.

