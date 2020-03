Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Berühmte Gäste, Hochwasser und die große Liebe zum Beruf

„Ich habe mit dem Tivoli meinen großen Traum verwirklicht und bin darüber jeden Tag glücklich“, erklärte Beate Degelmann, die vor zehn Jahren die Gaststätte in der Greizer Brückenstraße eröffnete.

„Nach der Schließung des Café Venezia standen die Räume sechs Jahre lang leer, und weil meine langjährige Wirkungsstätte, das ehemalige Theaterrestaurant, mit dem Abriss dieser Kulturstätte verschwand, hat sich der Weg in die Selbstständigkeit regelrecht angeboten. In die Räume des Tivoli hatte ich mich damals sofort verliebt“, sagte sie weiter. Natürlich musste viel investiert werden, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Vom ersten Tag an stand der Unternehmerin Ehemann André zur Seite, der ansonsten in einer Greizer Baufirma tätig ist und ihr je nach Bedarf bis heute noch nach Feierabend hinter der Theke zur Hand geht. Auch ihre erwachsenen Kinder Stephanie und Mike helfen, wenn Not am Mann ist.

Allein ist der Gaststättenbetrieb natürlich nicht zu stemmen. Deshalb gab es zum Jubiläum große Blumensträuße für die Service-Mitarbeiterin Carina Weber, die seit neun Jahren zum Team gehört, und Tina Kühn, die bereits vier Jahre für gute Küche verantwortlich zeichnet. „Ohne die beiden Mitarbeiterinnen würde das alles nicht so gut funktionieren. Wir sind schon wie eine Familie, feiern gemeinsam und unternehmen sogar jedes Jahr eine Ausfahrt“, schwärmte Beate Degelmann.

Mit einem großen Blumenstrauß gratulierte auch der Greizer Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) gemeinsam mit dem Vorstand des Lions Club aus Greiz. „Seit fast zehn Jahren ist das Tivoli unser Stammlokal. Wir möchten uns im Namen aller Löwen für die stets freundliche Bewirtung bedanken“, erklärte die Lions-Vize-Präsidentin, Ivonne Zscherper. Natürlich stellten sich am Jubiläumstag viele Stammgäste ein, die dem Team weitere erfolgreiche Jahre wünschten. Die Wirtin dankte den zahlreichen Gästen, die dem Tivoli jahrelang die Treue gehalten haben. Ein wenig stolz ist sie auf die prominenten Gäste, die bisher von ihr bewirtet werden konnten. Dazu gehörten beispielsweise der erste deutsche Astronaut Sigmund Jähn und Gunther von Hagens. „Als die Leute sahen, dass der vom Fernsehen bekannte Schuldnerberater Peter Zwegat bei uns einkehrte, fragten mich einige, ob wir in eine Schuldenfalle geraten wären“, lachte Beate Degelmann.

Im Jahr 2013 gab es allerdings einen herben Rückschlag, als das Hochwasser etwa 80 Zentimeter hoch in den Räumen bis an die Fenster stand. Die heftigen Schäden hatte sich sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der damalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) angesehen. „Friedrich versprach auch den anderen Geschädigten Hilfe. Das war es dann auch für uns“, erinnert sich André Degelmann, der gemeinsam mit dem Team und Handwerkern auf eigene Kosten alle Schäden beseitigte. Außer montags werden die Gäste täglich bedient, die immer wieder auch die selbst gebackenen Kuchen und Torten loben.