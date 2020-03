Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beruhigendes Zeichen Martinshorn

Reinsberg. Es ist das, was als erstes gesagt werden muss, wenn die freiwillige Feuerwehr ihre Mitglieder würdigt: Danke, dass alle im Jahre 2019 gesund von den Einsätzen und Ausbildungen zu ihren Familien zurückgekehrt sind. Stadtbrandmeister Heiko Pohle tat das am 7. März zur Jahreshauptversammlung der FFw Reinsdorf in Greiz. Dem konnten sich die Gäste Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) und der stellvertretende Ortsteilbürgermeister Volkmar Beck nur anschließen. Jeder ist dankbar, dass die Einsatzkräfte da sind und ihre Aufgabe als Verpflichtung sehen. „Wenn ab und zu die Feuerwehr mit Martinshorn zum Einsatz durch das Dorf fährt, ist es auch ein beruhigendes Zeichen für die Bewohner, dass es hier eine aktive Feuerwehr gibt“, sagte Beck. Auch die Arbeit der Jugendfeuerwehr wurde gelobt. Und die Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Doreen Frommelt, war voll des Lobes für die Unterstützung bei der Ausgestaltung des Sommerfestes zu zehn Jahren Jugendfeuerwehr. Bei all der positiven Einschätzung nimmt es nicht Wunder, dass Beck im Auftrag des Ortschaftsrates zwei Helmlampen an die Feuerwehr übergab und vom Feuerwehrverein eine Handlampe übergeben wurde.

Wehrleiter Matthias Singer erinnerte in seinem Rechenschaftsbericht an die Einsätze, Ereignisse und Turbulenzen des vergangenen Jahres. „Nach einem Einsatz im Juni gab es eine unschöne Begegnungen gegen 2.45 Uhr im und am Gerätehaus mit Gästen einer privaten Veranstaltung, die auf dem Vereinsgelände stattfand“, sagte Singer. Aufgrund eines verfehlten Klärungsversuches des Wehrleiters, des Veranstalters mit den Gästen stand die Wehr im Fokus. Folgen dieser Nacht seien abgewehrt worden, so der Wehrleiter. Noch sind die Auswirkungen aber nicht vollständig geklärt, das soll im März erfolgen.

Singer gab einen groben Überblick über das Jahr 2019: Einsatzkräfte in 16 Diensten geschult (zwei mehr als 2018) und zu 29 Einsätzen alarmiert (16 mehr als 2018). Auch auf die Unterstützung der drei öffentlichen Veranstaltungen des Vereines ging Singer ein. Drei Frauen und zehn Männer waren es 2019. Aus alters- und gesundheitlichen Gründen, wechselte Gunther Apel in die Alters- und Ehrenabteilung. Dafür wurde Daniel Frommelt gewonnen.

Neben Einzelausbildungen wurde die gesamte Wehr im Umgang mit dem Digitalfunk unterwiesen. Das sei wichtig, da im Februar die Digital Funktechnik auch Einzug hielt, so der Wehrleiter. Allerdings sei die Digitalverbindung mit der Rettungsleitstelle in Gera noch nicht möglich.

Singer stellte fest, dass die Dienstbeteiligung zu 2018 stabilisiert werden konnte. 40 Ausbildungsstunden muss jeder im Jahr nachweisen. Die Wehrleitung (sofern vorhanden) sei bemüht, mit attraktiv gestalteten Diensten das Interesse zu wecken. Erinnert wurde an Einsätze wie in der Göltzschtalstraße, wo mehrfach Bäume umgestürzt waren, wegen einer Ölspur auf der Tannendorfbrücke, einem Wohnungsbrand, einem Kellerbrand und einem Dachstuhlbrand. Am 19 Dezember brannte ein Holzstapel An der Salzmest in Reinsberg. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Um einen Blick in die Zukunft zu wagen, verwies Wehrleiter Singer auf den Kommunalen Finanzausgleich. „Für Greiz schreiben sie von 910 000 Euro. Hoffentlich haben unsere Abgeordneten auch ein Herz für die Feuerwehr. Wenn man mich fragt, es ist 5 vor 12 mit der Gewährleistung der Einsatzbereitschaft und Nachwuchsgewinnung“, so Singer.