Besitzer aus Hohenleuben suchen ihr Kätzchen

Hohenleuben. Das drei Monate alte Tier ist verschwunden.

Seit Mittwochmorgen wird in Hohenleuben ein drei Monate altes Kätzchen schmerzlich vermisst. Sie heißt Anni, ist grau-getigert und hat ein sehr weiches Fell mit markanter Musterung durch breite Streifen am Körper. Anni lebte vorwiegend in der Wohnung und hat sich im Garten nie weit von ihren Besitzern entfernt.

Zuletzt gesehen wurde sie in Hohenleuben in der Bahnhofstraße. Möglicherweise ist sie unbemerkt in ein Auto gestiegen.

Hinweise bitte an Telefon 0176/83 70 10 88.