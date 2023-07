Besondere Führung durch den Fürstlich Greizer Park

Greiz. Der Freundeskreises Greizer Park e.V. veranstaltet eine Führung mit dem Titel “Historische und neue Pflanzungen im Fürstlich Greizer Park“

Der Freundeskreises Greizer Park e.V. veranstaltet am Mittwoch, 5. Juli um 17 Uhr eine Sonderführung mit dem Titel “Historische und neue Pflanzungen im Fürstlich Greizer Park“. Bei der Führung wird vorwiegend das Gehölzinventar im Greizer Park erläutert. Dabei sollen die Originalpläne von Rudolph Reinecken mit berücksichtigt werden. Außerdem wird das Prinzip der Parkpflege - Baumerhaltung, Baumfällungen und Neupflanzungen - anhand von Beispielen erläutert. Die thematische Führung wird geleitet von Almut Kaul, Mitglied des Freundeskreises und Parkkennerin. Die Führung dauert ca. 1,5 Stunden.

Wer Interesse hat, ist eingeladen am kommenden Mittwoch an der Führung teilzunehmen. Treffpunkt ist am Parkeingang des Fürstlich Greizer Parks an der Brückenstraße. Die Teilnahme ist kostenfrei; eine Spende ist erwünscht, die Projekten des Freundeskreises Greizer Park zugute kommen soll.