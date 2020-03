Besondere Sorge für Greizer Senioren wegen Corona-Virus

Das Corona-Virus hat derzeit nicht nur Einfluss auf das öffentliche Leben in der Stadt Greiz. Am stärksten gefährdet sind neben Kindern ältere Menschen. Laut dem Virologen Christian Droste von der Berliner Charité liegt die Sterblichkeitsrate bei 60- bis 70-Jährigen, die sich mit dem Virus infiziert haben, bei etwa drei Prozent, bei den 70- bis 80-Jährigen bei sieben bis acht Prozent und bei den über 80-Jährigen sogar bei 20 bis 25 Prozent. Das haben Datenanalysen aus mehreren Ländern ergeben.

Ein besonderes Augenmerk gilt deswegen den Seniorenpflegezentren, für die besondere Vorsichtsmaßnahmen gelten müssen. Ein Beispiel dafür ist das Curanum Seniorenpflegezentrum Haus an der Schlossbrücke in Greiz. Dieses wurde am vergangenen Freitag, wie allen anderen Einrichtungen der übergeordneten Korian-Gruppe, zum Schutz von Bewohnern, Patienten, Mitarbeitern und Angehörigen für alle Besucher geschlossen, wie die Einrichtungsleiterin Birgit Farr auf Anfrage sagt. Ein Besuch von Angehörigen sei nur in Extremfällen, etwa wenn sich der Gesundheitszustand eines Bewohners massiv verschlechtere, und unter Einhaltung der verschärften Hygienevorschriften möglich. Die Einrichtung orientiere sich damit an dem bundesweit geltenden Besuchstopp in Alten- und Pflegeheimen.

Mehrstufenplan schon vor einigen Wochen erstellt

Damit gelte derzeit Stufe drei des Mehrstufenplans, den Korian schon vor einigen Wochen auf Basis der Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes erstellt hat. Begonnen wurde vor zwei Wochen mit Stufe eins, bei der Hygienevorschriften massiv verschärft wurden (gründliches Händewaschen, Nies-Etikette, Vermeidung von Körperkontakt und so weiter). Stufe zwei umfasst tägliche Temperaturmessungen bei den Bewohnern, um mögliche Symptome sofort zu erkennen und im Ernstfall umgehend Schutzvorkehrungen zu treffen. Die Höchststufe des Plans ist Stufe vier und würde die Quarantäne bedeuten.

Zudem wurden alle Veranstaltungen und Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Einrichtung abgesagt, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Die Mitarbeiter seien noch einmal besonders geschult worden und werde, genauso wie Bewohner und Angehörige, regelmäßig über die Situation und die Maßnahmen informiert.

Keiner Mitarbeiter befinde sich derzeit in Quarantäne. „Wir organisieren die Dienstpläne mit Rücksichtnahme auf die persönliche Situation der Mitarbeiter“, teilt Farr mit. Die Betreuung der Kinder der Mitarbeiter sei über die Notbetreuung sichergestellt, da sie eine systemrelevante Tätigkeit ausführen.

Aktuell sind in der Einrichtung täglich 28 Pflege- und Betreuungskräfte im Einsatz, die sich um die 92 Bewohner kümmern und dafür Sorge tragen, dass die Bedürfnisse der Senioren gewahrt und die notwendigen Schutzvorkehrungen eingehalten werden.

„Die Eindämmung des Corona Virus (Covid-19) stellt unsere gesamte Gesellschaft vor große Herausforderungen und uns als Einrichtung ganz besonders. Ich bin sehr stolz auf den Zusammenhalt meiner Mitarbeiter und ihr Engagement und möchte Ihnen an dieser Stelle ausdrücklich danken“, so Farr zum Schluss.

