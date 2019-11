Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Besonderer Gast zum 30. Greizer Geplauder

Wenn am heutigen Freitag zum Greizer Geplauder mit dem Greizer Tontechniker und Musiker Albrecht Schmidt eingeladen wird, dann feiert der organisierende Verein Bürgerinitiative Weil wir Greiz lieben ein kleines Jubiläum. Es ist bereits die 30. Veranstaltung, die innerhalb der Reihe organisiert wird.

„Wir sind sehr zufrieden“, resümiert Mitorganisator Thomas Hönsch die vergangenen Jahre. Man habe ein großes Spektrum abdecken können und Greizer aus Wirtschaft, Kultur, Politik und anderen Vereinen zu Gast gehabt, die über eine Reihe unterschiedliche Themen gesprochen hätten. Darunter seien auch absolute Höhepunkte gewesen, wie etwa mit Michael Zölle, als es während des Geplauders mit dem Reisebus durch die Region ging. Die größte Öffentlichkeit hätte das Gespräch mit den Bürgermeisterkandidaten zur Wahl im Frühjahr 2018, das gemeinsam mit der Ostthüringer Zeitung veranstaltet wurde. Rund 7000 Mal sei bis heute auf das Video dieses Abends zugriffen worden, ein schöner Erfolg.

Zum ersten Mal wurde 28. November 2014 zu einem Greizer Geplauder eingeladen, also vor fast genau fünf Jahren. Der erste Gast war Harald Seidel, Organisator der zweiten bekannten Greizer Veranstaltungsreihe Prominente im Gespräch. Das Greizer Geplauder sei einmal als Pendant zum Prominentengespräch entstanden, erinnert sich Hönsch. Ziel war es, ergänzend zu den Prominenten, und nicht als Konkurrenz, auch Greizer zu Wort kommen zu lassen, die aus ihrem Leben erzählen.

Das 30. Greizer Geplauder findet am Freitag, 29. November, ab 19 Uhr, in der PM-Lounge in der Brückenstraße statt.