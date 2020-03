Besonderer Gottesdienst mit Rock und Sofas

Auch wenn die Greizer St, Michaelis-Gemeinde der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche (SELK) nicht die größte ist, so kann sie doch auf eine lange Geschichte in Greiz zurückblicken.

Sie zählt zwar nur zwölf Mitglieder – der Hauptzweig befindet sich in Plauen –, die Gemeinde selbst kann inzwischen aber auf eine rund 130-jährige Geschichte in der Park- und Schlossstadt zurückblicken. Genauso alt ist das kleine Gotteshaus, in dem sich die SELK regelmäßig trifft.

Alle Greizer sind eingeladen

Die St. Michaelis-Kirche am Neuen Friedhof ist zwar ein wenig versteckt, doch sie ist, wie viele Kirchen, ein architektonisches Kleinod. Als der Reporter dort eintritt, ist der Plauener/Greizer Pastor Matthias Tepper gerade damit beschäftigt, eine Wand zu streichen, die unter der Feuchtigkeit litt. Auch die Kirchenbänke mussten entfernt werden, weil der Holzwurm drin steckte, wie Tepper erzählt.

Doch aus der Not will man nun eine Tugend machen. In Vorbereitung ist eine besondere Veranstaltung, zu der im April alle Greizer eingeladen sind. Unter dem Namen Rock-Sofa will man ein kleines Fest organisieren, das sich irgendwo zwischen einem Gemeinde-, Nachbarschafts- oder kleinem Stadtfest bewegen soll. Entstanden sei dies aus der Frage, wie man anders einen Gottesdienst machen könne und die gute Botschaft der Bibel verbreiten könne. „Ich würde es als eine Art Jugendkirche für alle Generationen bezeichnen“, sagt Tepper.

Der Name hat dabei gleich mehrere Bedeutungen, erklärt Tepper. Übersetzt aus dem Englischen bedeutet das Wort „Fels“ und könnte damit zugleich die kleine Kirche auf dem Fels in Greiz oder nach dem Matthäus-Wort auch die christliche Gemeinde bedeuten.

Natürlich stehe er aber auch für die Musik, die bei diesem besonderen Gottesdienst zu hören sein soll. „Ich liebe diese Musik, es kann auch gerne mal ein bisschen härter sein. Auch im Gottesdienst setze ich sie gelegentlich einmal ein“, meint Tepper, der auch Jugendpfarrer für den Bereich Thüringen und Sachsen ist.

Bei der Veranstaltung soll die Musik zunächst noch nicht live gespielt werden, sondern vom Band kommen. Für die Zukunft könnten aber auch gerne Bands melden, falls sie Lust hätten einmal in der Kirche zu spielen. Für die Wohnzimmeratmosphäre sollen Sofas sorgen, von denen der zweite Teil des Veranstaltungsnamens herrührt.

Doch auch unter anderen Gesichtspunkten soll die Veranstaltung eine außergewöhnliche Form annehmen. So gibt es zum Beispiel keine feste Uhrzeit für sie. „Jeder kann kommen, wann er will. Die Türen stehen offen“, lädt der Pastor ein. Zudem soll eher die Gemeinschaft im Vordergrund stehen, der Gottesdienst soll nicht frontal stattfinden sondern miteinander, sagt Tepper. „Wir wollen die Gemeinschaft erleben, uns kennenlernen und gemeinsam reden und essen.“ Vielleicht könne man sogar ein paar neue Freunde finden. Schon deswegen stehe die Veranstaltung natürlich allen Interessierten offen, egal welcher Nationalität oder Kultur sie angehören.

Das Rock-Sofa im April soll zunächst erst einmal ein Versuch sein, wie die Veranstaltung in Greiz angenommen wird. „Davon ist es abhängig, ob es eine Fortsetzung geben wird. Wenn es möglich ist, würden das Ganze gerne als Reihe etablieren.“

Die Veranstaltung findet am 4. April, zwischen 12 und 16 Uhr, in der St. Michaelis-Kirche in der Leonhardtstraße in Greiz statt. Der Eintritt ist frei.