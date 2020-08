Besonderes Konzert in Reichenbach

Reichenbach. Andrea Chudak und Jakub Sawicki musizieren in der Marienkirche in Reichenbach.

Einen besonderen musikalischen Leckerbissen gibt es am Montag, 17. August, in der Marienkirche Reichenbach im Rahmen des „Reichenbacher Orgelsommers“. Unter dem Titel „Ave Maria“ musizieren ab 19.30 Uhr Sopranistin Andrea Chudak und Organist Dr. Jakub Sawicki, der unter anderem am Berliner Dom tätig ist, Vertonungen dieses weit verbreiteten Gebetes quer durch die Jahrhunderte, heißt es in einer Mitteilung.

Über 300 Kompositionen gesammelt

Es werde Musik aus sieben Epochen erklingen. Komponisten und Komponistinnen wie zum Beispiel Hildegard von Bingen, Gabriel Faure, Joseph Gabriel Rheinberger, Heitor Villa-Lobos oder Anton Heiller werden Gehör finden und zeigen, wie unglaublich vielfältig und vielfarbig die Anrufung Marias in Musik gebracht wurde.

Seit über 15 Jahren beschäftige sich Sopranistin und Produzentin Andrea Chudak nun bereits mit Ave-Maria-Vertonungen. In dieser Zeit entstand eine große Sammlung von mehr als 300 Kompositionen aus allen Epochen der Musikgeschichte. Komponisten schrieben für sie gar neue Werke und widmeten sie ihr.

Erwartungen werden gebrochen

An den unterschiedlichen Werken sei nicht nur die Entwicklung musikalischer Stile und Ausdrucksformen nachvollziehbar, sondern einerseits die teils ambivalenten Ausformungen etwa durch die Übernahme des geistlichen Sujets in die profane Musizierpraxis oder andererseits das Entstehen ganz neuartiger Vertonungen, in denen unter dem Einfluss der fortschreitenden Globalisierung transkulturelle Phänomene hör- und erlebbar würden.

Damit breche das gesamte Projekt mit der scheinbar natürlichen Erwartungshaltung der meisten Hörer, dass im Zentrum wohl die Ave-Maria-Kompositionen von Bach/Gounod oder Schubert zu stehen hätten. Doch dass die Vertonungen dieses Gebets, das seit Jahrhunderten der Inbegriff von Volksfrömmigkeit ist, mehr sein kann, als die bekannten Hits, werde jedem vor Ohren geführt.

Trotz Abstandsregel biete die Marienkirche ausreichend Sitzplätze. Der Eintritt sei frei, um eine Spende wird gebeten.