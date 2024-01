Betrieb hat sich für Energiewerke nicht gelohnt

Die Energiewerke Zeulenroda stellen den Betrieb der E-Ladesäule in der Aumaischen Straße ein

Zeulenroda-Triebes E-Ladestation in der Aumaischen Straße in Zeulenroda wird rückgebaut. Für den Betreiber, die Energiewerke Zeulenroda, habe sich eine E-Tanksäule nicht gelohnt.

Mit dem Jahreswechsel haben die Energiewerke Zeulenroda ihre Ladesäule für Elektrofahrzeuge am Einkaufscenter in der Aumaischen Straße in Zeulenroda-Triebes wieder aus dem Betrieb genommen.

Betrieb der E-Ladesäule habe sich nicht gelohnt

Zum einen hätte sich der Betrieb nicht gelohnt. Gerade mal rund 3000 Kilowatt Stunden wären im vergangenen Jahr an der Ladestation verbraucht worden, so der Geschäftsführer der Energiewerke Zeulenroda, Markus Dürr. Er ist der Ansicht, dass sich ein solches Angebot im ländlichen Raum nicht rechnen würde, weil die Fahrzeugbesitzer von Elektrofahrzeugen vielmehr auf Wallboxen auf dem eigenen Grundstück zurückgreifen. Das hätten auch die Betreiber der verschiedensten Lebensmittelketten feststellen müssen. Fast alle hätten in der Vergangenheit über Ladestationen für Elektrofahrzeuge nachgedacht, hätten aber alle das Vorhaben wieder verworfen.

Wo aber sollen die Gäste der Stadt, wie die Urlauber am Zeulenrodaer Meer, ihre Elektrofahrzeuge aufladen

Das Bio-Seehotel und auch die Ferienhaussiedlung Manoah, beide am Zeulenrodaer Meer gelegen, hätten jeweils Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Sodass, die größten Urlauberströme abgedeckt wären, so Dürr. Zudem hätten die Energiewerke Zeulenroda sich einen neuen Betreiber für die Ladesäule suchen müssen.

Netzbetreiber dürfen keine Ladesäulen besitzen

Laut der neuen Strombinnenmarktrichtlinie der Europäischen Union ist es Stromnetzbetreibern zukünftig verboten, Ladesäulen zu besitzen und zu betreiben. Knapp 600 Ladestationen in Deutschland brauchen nun ein neues Betreibermodell. Die Energiewerke Zeulenroda stellen den Betrieb der E-Ladesäule ein.