Betrifft der Bahn-Streik der GDL die Vogtlandbahn?

Neumark. Die GDL - Gewerkschaft der Lokomotivführer - hat am Mittwoch ab 22 Uhr für einen zwanzigstündigen Streik aufgerufen. Was heißt das für’s Vogtland?

Wie die Pressestelle der Länderbahn mitteilt, ist das Unternehmen vom Streikaufruf der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) nicht betroffen. Die Mitarbeiter der Vogtlandbahn und des Trilex seien nicht zum Streik aufgerufen. Es ist davon auszugehen, dass der reguläre Betrieb nach den derzeit gültigen Fahrplänen stattfinden wird.

Beeinträchtigungen im Vogtland durch Bestreikung der Infrastruktur möglich

Es sei dennoch zu beachten, dass es zu Beeinträchtigungen der Verkehrsleistungen kommen kann, wenn auch Infrastrukturbetreiber und -anbieter bestreikt werden. In diesem Fall sei mit kurzfristigen Ausfällen und Verspätungen zu rechnen. Man empfehle allen Fahrgästen, sich unbedingt noch einmal kurz vor Reiseantritt auf den Live-Fahrplänen zu informieren und gegebenenfalls Anschlussverbindungen ebenfalls zu prüfen.

Kundencenter der Vogtlandbahn steht rund um die Uhr für Beratung bereit

Gern stehe auch das Kundencenter für eine persönliche Auskunft zur Verfügung – unter der Hotline 089 / 548 88 97-25. Alle Fahrgäste, die ihre für den 15. bis 16. November geplante Reise aufgrund des Warnstreiks der GDL verschieben möchten oder bereits verschoben haben, können ihre Tickets frei von einer Zugbindung auch zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte am Dienstagabend für den 15. November, ab 22 Uhr zu einem Streik bis Donnerstag, 16. November, 18 Uhr aufgerufen. Grund hierfür sind die aktuell laufenden Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn. „Wir bedauern mögliche Unannehmlichkeiten unserer Fahrgäste und bemühen uns, den Betrieb so reibungslos wie möglich aufrecht zu erhalten“, so eine Sprecherin der Länderbahn-Gruppe.