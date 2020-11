Landkreis Greiz. Das meldet die Polizei am Sonntag aus dem Landkreis Greiz.

Einbruch in Kirche – Radfahrer mit 2,3 Promille unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr hat die Polizei einen 34-jährigen Fahrradfahrer in Hohenleuben kontrolliert. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,29 Promille an.

Blinde Zerstörungswut

In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte mehrere Glasscheiben der Bushaltestelle im Lohweg in Zeulenroda-Triebes zerschlagen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung an die Polizei Greiz, Tel: 036616210

Kirche aufgebrochen

Unbekannte haben die evangelischen Kirche Aubachtal in Greiz aufgebrochen. Eine Passantin stellte am Freitag gegen 16.30 Uhr fest, dass die Hintertür aufgebrochen wurde.

Die Täter hebelten die Tür auf und beschädigten im Inneren der Kirche das Mobiliar. Vermutlich suchten die Täter nach Beutegut, sie brachen mehrere Schränke auf und verteilten den Inhalt auf dem Boden.

Da die Kirche seit einigen Jahren aber leersteht, kam es zu keinem Stehlschaden. Durch das Aufbrechen des Mobiliars entstand jedoch nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Die Polizei Greiz ermittelt nunmehr wegen des Versuch des besonders schweren Einbruchs und bittet mögliche Zeugen sich bei der Polizei Greiz zu melden.

