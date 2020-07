Auch in der Gewahrsamszelle der Polizei wollte sich der Mann nicht beruhigen. (Symbolbild)

Greiz. Beim Eintreffen der Polizei, wehrte sich ein Mann, der betrunken auf einer Kreuzung in Greiz saß, mit Händen und Füßen.

Betrunkener setzt sich auf Bundesstraße und will nicht weg

In der Nacht zu Sonntag, gegen 00:25 Uhr, wurde der Polizei Greiz ein Mann gemeldet, der sich sitzend auf der Kreuzung im Bereich Tanndorfstraße, Greiz befindet.

Da es sich bei diesem Bereich um eine Bundesstraße handelt, wurden umgehend Beamte entsandt. Die Polizisten fanden einen 32-Jährigen vor, der erheblich alkoholisiert mitten auf der Kreuzung saß. Ein Test ergab einen Wert von 2,3 Promille, so die Polizei.

Als die Beamten den 32-Jährigen an seine Wohnanschrift fahren wollten, beleidigte dieser beide Beamte mit erheblichen Schimpfwörtern. Der betrunkene Mann begann unvermittelt gegen die Beamten körperlich vorzugehen, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste.

Auch in den Gewahrsamsräumen der Polizeiinspektion Greiz beruhigte sich der Mann nicht, so dass es zu weiteren Übergriffen kam. Dieser exzessive Alkoholgenuss hat nunmehr zur Folge, dass gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet wurde.

