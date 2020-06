Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bewerbungsfrist für Sterne des Sports endet

Der Endspurt für den Wettbewerb Sterne des Sports 2020 läuft. Am 30. Juni endet der Bewerbungszeitraum. Bereits jetzt lägen der Volksbank vielversprechende Bewerbungen vor. Für die Sterne des Sports können sich alle Sportvereine bewerben, die unter dem Dach des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) organisiert sind. Dabei gehe es nicht um „höher, schneller, weiter“, so die Volksbank, sondern um Werte wie Fairness, Toleranz, Verantwortung oder Klimaschutz. Im Mittelpunkt stünden die wichtigen gesellschaftlichen Verdienste der Sportvereine und ihrer ehrenamtlichen Helfer. Eine Jury, bestehend aus Medienvertretern, Sportbünden sowie der Bank, bewertet die eingereichten Projekte. „Uns ist durchaus bewusst, dass es für die meisten Vereine derzeit sehr schwer ist und viele um ihre Existenz bangen. Gerade deshalb schreiben wir auch in diesem Jahr wieder die Sterne des Sports aus, um Ihnen zu danken und Ihnen auch die Möglichkeit zu geben, Ihren Verein finanziell zu unterstützen“, so Andreas Hostalka, Vorstandsmitglied der Volksbank Vogtland eG. Die Sterne des Sports werden auf Regional-, Landes- und Bundesebene vergeben. Im vergangenen Jahr wurde der Tauchclub Chemie Greiz Zweiter beim Landeswettbewerb.

