Bibliothek Greiz hat im Jubiläumsjahr viel vor

Das Jahr 2020 wird ein besonderes Jahr für die Greizer Bibliothek. Ihr steht ein großes Jubiläum ins Haus, das man mit verschiedenen Veranstaltungen feiern will: Seit 90 Jahren gibt es eine öffentliche Bibliothek in der Park- und Schlossstadt. Mit einem Bestand von 2800 Bänden wurde die Einrichtung am 27. April 1930, einem Sonntag, eröffnet und kam im Unteren Schloss unter.

Seit 1993 befindet sich die Einrichtung am Kirchplatz, wo die verschiedenen Zweigstellen zusammengefasst wurden. Und natürlich wurde über die Jahrzehnte alles etwas größer. Inzwischen hat die Bücherei einen Bestand aus rund 90.000 Medien, der längst nicht mehr nur noch aus Büchern besteht, sondern unter anderem auch Hörbücher, Noten, DVDs und CDs umfasst.

Viele Veranstaltungen in Greiz geplant

Doch die große Stärke der Bibliothek ist heute nicht einmal nur in den vorhandenen Medien zu finden, es sind die Kooperationen, die man erhält und vorantreibt. Zusammengearbeitet wird mit Kindergärten, Grundschulen, dem Greizer Gymnasium, den Regelschulen der Stadt und der Umgebung und auch dem Berufsbildungszentrum Ernst Arnold, wie die Bibliotheksleiterin Corina Gutmann aufzählt. Doch das ist nur ein Teil der Kooperationen. Der enge Kontakt mit der Musikschule Bernhard Stavenhagen beispielsweise ist der Grund, warum man in der Bibliothek auch viele Noten finden kann, die zum Teil bereits seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gesammelt und der Bücherei gegeben wurde. Auch die Landeszentrale für politische Bildung Thüringen ist seit vielen Jahren bereits Partner und unterstützt die Veranstaltungen der Bibliothek auch weiterhin.

Doch es ist vor allem die Zusammenarbeit mit der Justizvollzugsanstalt Hohenleuben, die die Arbeit von Gutmann und ihrem Team schon seit vielen Jahren prägt und die maßgeblich dazu beitrug, dass die Greizer Bibliothek 2015 als damals erste Bücherei den Thüringer Bibliothekspreis zum zweiten Mal erhielt. Ausschlaggebend dafür war auch, dass sich die Einrichtung immer als Begegnungsort für alle Greizer verstand, egal aus welcher Kultur, welchen Alters oder welcher Konfession.

Ariadne von Schirach kommt in die Bibliothek Foto: Rahel Täubert

Deswegen will man das Jubiläumsjahr auch gemeinsam mit allen Greizern und den Bibliotheksfreunden aus der Region feiern. Neben einer Reihe von kleineren Veranstaltungen, die inzwischen traditionellen Charakter haben – Vorlesewettbewerbe und ähnliches – hat man sich einige prominente Gäste eingeladen, die zum Teil bereits in Greiz waren. Andere Auftritte seien schon seit vielen Jahren immer wieder ein Wunsch gewesen und würden nun endlich Realität werden, freut sich die Bibliotheksleiterin. In letztere Kategorie fällt beispielsweise die Autorin, die man für den inzwischen 31. Literaturabend der Stadt Greiz gewinnen konnte: Am Sonntag, 7. Juni, wird in der Vogtlandhalle die Schauspielerin Katrin Sass auftreten und aus ihrer Autobiografie lesen. Ein weitere Höhepunkt ist bereits für den 23. April innerhalb der Festwoche zum Jubiläum geplant. Mit ihrem Buch „Die psychotische Gesellschaft. Wie wir Angst und Ohnmacht überwinden“ tritt dann Ariadne von Schirach auf, die Cousine des Schriftstellers Ferdinand von Schirach. Und am 13. September will der bekannte Kriminalbiologe Mark Benecke der Park- und Schlossstadt erneut einen Besuch abstatten und im Greizer Kino über „Bakterien, Gerüche und Leichen“ sprechen.

Doch das sind nur eine Auswahl der Veranstaltungen, die für das Jahr des 90-jährigen Bestehens einer öffentlichen Bibliothek in Greiz geplant sind. Innerhalb der Woche des Lesens beispielsweise soll es noch eine ganze Reihe weitere Aktionen geben. Mehrere Ausstellungen sind geplant, die der Elstertalschüler am 14. Januar wird das Jubiläumsjahr sogar eröffnen. Auch die Kulturfreiwillige will innerhalb der Jubiläumswoche im April ihr Projekt präsentieren.

Ausgewählte Veranstaltungen:

14. Januar, 16 Uhr, Greizer Bibliothek: Vernissage der Freien Elstertalschule mit Holzreliefs zu den Themen Früchte und Haustiere.

4. Februar, 19 Uhr, Greizer Bibliothek: Manuela Lenzen: „Künstliche Intelligenz: Was sie kann und was uns erwartet“

2. März, 18 Uhr, Greizer Bibliothek: Andrea Röpke und Andreas Speit: „Völkische Landnahme – Alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos“

21. April, 19 Uhr, Greizer Bibliothek: Eröffnung Fotoausstellung Jens Lorenz/Nekroman Pix mit Konzert der Greizer Band FSP²

23. April, 19 Uhr, Greizer Bibliothek: Ariadne von Schirach: „Die psychotische Gesellschaft. Wie wir Angst und Ohnmacht überwinden“

7. Juni, 17 Uhr, Vogtlandhalle Greiz: Katrin Sass: „Das Glück wird niemals alt“

13. September, 19 Uhr, UT99-Kino: Mark Benecke