Berga. In der Bibliothek in Berga, die sich in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt befindet, begrüßt Kerstin Rausch (im Bild) seit Dienstag wieder Gäste. Nach der langen Corona-Pause ist die Bücherei im Bergaer Rathaus nun wieder für alle Lesefreudigen da und zwar am Dienstag von 15 bis 18 Uhr, am Mittwoch von 9 bis 12 Uhr, am Donnerstag von 14 bis 17 Uhr, am ersten Samstag im Monat von 9 bis 11 Uhr oder nach Vereinbarung. Einzige Ausnahme: Am 2. Juni ist einmal für einen Tag geschlossen.