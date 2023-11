Bilder von Friedrich Reimann gesucht

Schüler der Friedrich-Reimann- Grundschule in Zeulenroda begutachten Werke des Zeulenrodaer Malers Friedrich Reimann im städtischen Museum.

Langenwolschendorf. Weitere Werke des Zeulenrodaer Tier- und Jagdmalers für die Ausstellung des Heimatvereins in Langenwolschendorf gesucht.

Alljährlich am dritten Adventswochenende gestalten die Mitglieder des Heimatvereins Langenwolschendorf parallel zum Weihnachtsmarkt eine Ausstellung im Kreuzgewölbe der Gemeinde, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr hat sich Andrè Illgen, ein ehemaliger Langenwolschendorfer, der mit seinem Heimatort noch eng verbunden ist, bereiterklärt, eine Ausstellung des Zeulenrodaer Tier- und Jagdmalers Friedrich Reimann zu gestalten.

Andrè Illgen, besitzt selbst Werke des Tier- und Jagdmalers

Er selbst würde viele Reimann Bilder besitzen, und hat eine besondere Liebe zu den Werken von Friedrich Reimann, der von 1896-1991 lebte, entwickelt. Die traditionelle Weihnachtsausstellung am dritten Adventswochenende auf dem Gemeindevorplatz in Langenwolschendorf, zu dessen Ensemble auch das Kreuzgewölbe zählt, unter dem Titel „Friedrich Reimann- Faszination- Natur, Heimat und Kunst“ widmet sich dem Zeulenrodaer Maler und Ehrenbürger Friedrich Reimann.

Respekt vor der Artenvielfalt, die der Zeulenrodaer Maler festhielt

„Reimann´s naturalistischer Malstil- kombiniert mit farbenprächtiger Darstellungsweise- wurde zu seinem Markenzeichen. Wie kein anderer verstand er es, meisterhaft die Tier- und Pflanzenwelt authentisch und detailgetreu mit dem Pinsel wiederzugeben. Beim genauen Betrachten der Kunstwerke bekommt man Respekt vor der Artenvielfalt der Natur, die es gegenwärtig mehr als denn je zu schützen gilt“ sagt André Ilgen, der aus Langenwolschendorf stammende Initiator der Ausstellung.

Weitere Werke aus dem Schaffen von Friedrich Reimann gesucht

Besonders freuen würde sich das Orga-Team über weitere Leihgaben aus Reimann´s umfangreichen Schaffenswerk. Schließlich gehörte er als Tier- und Jagdmaler im 20. Jahrhundert weit über die Grenzen Thüringens hinaus zu einem der interessantesten und renommiertesten Künstler. Viele seiner Werke sind heute in öffentlichen Gebäuden oder auch in Privatbesitz zu finden. wer also seine Werke dem Organisationsteam für die Ausstellung zu Verfügung stellen kann, der kann sie im Gemeindeamt Langenwolschendorf während der Öffnungszeiten abgegeben.

Zur Ausstellungseröffnung wird die Enkelin Cornelia Reimann in Langenwolschendorf anwesend sein.