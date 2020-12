Hobbymalerin Ursula Häber (links), unterstützt von Angelika Gölker, verkauft ihre Kunstwerke bereits zum neunten Mal für einen guten Zweck In der Passage Thüringer Hof in Zeulenroda-Triebes.

Zeulenroda-Triebes. Hobbymalerin Ursula Häber verkauft ihre Werke zu Gunsten der Elterninitiative für krebskranke Kinder in Jena.

Bilderverkauf mit Spendenmöglichkeit in Zeulenroda-Triebes: „Ich hatte Gänsehaut“

„Ich hatte Gänsehaut“, erzählt Ursula Häber gestern, nachdem sie gemeinsam mit ihrem Mann Werner das Spendenschwein geschlachtet hatte. „So etwas habe ich in den ganzen acht Jahren zuvor noch nicht erlebt.“ Mit 2720 Euro habe sie all ihre bisherigen Ergebnisse in den Schatten stellen können.