Bischof Nikolaus besucht Kirche in Auma

Auma. Unter Einhaltung aller Corona-Auflagen wird die Tradition im kleinen Kreis gefeiert. Sie reicht in Auma bereits in die 1980er Jahre zurück.

Es war eine der wenigen, kleinen Traditionen, die in diesem Jahr überhaupt noch möglich sind und am Sonnabend in der Liebfrauenkirche unter Einhaltung aller Auflagen umgesetzt werden konnte: Der Bischof Nikolaus machte dort Station, um ein paar Kindern mit Eltern wenigstens eine kleine Freude in der schwierigen Zeit machen zu können.