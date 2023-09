Blaulichttag beim Herbstfest in Reinsdorf

Greiz-Reinsdorf. Die Feuerwehr und der Feuerwehrverein luden alle Einwohner und andere interessierte Besucher ein.

Dosenwerfen mit Feuerwehrschläuchen: Was im Foto Mitglieder der Reinsdorfer Jugendfeuerwehr vorführen, war nur ein Programmteil des kleinen Herbstfestes in Reinsdorf, zu dem Feuerwehr und Feuerwehrverein am Samstagnachmittag alle Einwohner und andere interessierte Besucher eingeladen hatten. Organisiert hatte man alles unter dem Motto „Blaulichttag“, weswegen auch beispielsweise die Rettungsambulanz mit einem Fahrzeug angefragt wurde.

Nachdem Kinder aus dem ortsansässigen Kindergarten mit einem kleinen Programm das Fest eröffnet hatten, standen unter anderem noch eine Schauübung der Jugendfeuerwehr und ein kleiner Gaudi-Wettkampf auf dem Programm, wie die Vorstandsvorsitzende des Feuerwehrvereins, Doreen Frommelt, erzählte.