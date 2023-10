Blaulichtübung am Kindergarten Reinsdorf

Reinsdorf. Regelmäßig trainieren die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen aus Reinsdorf bei Greiz für den Ernstfall.

Die Aufgabenstellung für die kleine Gruppe Reinsdorfer Feuerwehrmänner war schnell geklärt: Erzieherinnen haben im Obergeschoss des Kindergartens Rauch festgestellt und den Alarm ausgelöst. Glücklicherweise war am Mittwochmorgen aber nicht der Ernstfall eingetreten, so dass auch die zuvor evakuierten Jungen und Mädchen der Übung mit großen Augen folgen konnten. Die zehn Männer und drei Frauen der Feuerwehr proben regelmäßig am Kindergarten den Ernstfall oder laden die Kinder an das Gerätehaus ein.