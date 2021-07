Blumenuhr und Rosen begrüßen Buga-Gäste am Greizer Park

Nicht nur die, wie üblich, wunderschön und farbenprächtig bepflanzte Blumenuhr am Eingang zum Greizer Park sorgt in diesen Tagen sicherlich für den ein oder anderen Gast, der bewundert stehen bleibt.

Greiz. Nicht nur die wie üblich wunderschön und farbenprächtig bepflanzte Blumenuhr am Eingang zum Greizer Park sorgt in diesen Tagen sicherlich für den ein oder anderen Gast, der bewundernd stehen bleibt. Auch das Rosenbeet, das die Mitarbeiter am Montag in die Kur nahmen oder der aus Blumen gepflanzte Buga-Schriftzug begrüßt Greizer und Auswärtige, die sich den Außenstandort der Bundesgartenschau Erfurt anschauen wollen. Der Greizer Park ist einer von mehreren Orten, die in diesem Jahr dazu zählen.