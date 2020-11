BlutendesHerz

Mir blutet echt das Herz, wenn ich gezeigt bekomme, welche Bäume es nicht schaffen werden und somit dem Klimawandel zum Opfer fallen. Der Parkverwalter Michael Schmidt zeigte mir eine über 200 Jahre alte Rotbuche. Stolz ragt sie in den Himmel. Ihr Umfang misst gut fünf Meter. Und nur am unteren Teil des Stammes kann ich als Laie sehen, dass der Baum krank ist. Schwarze Stellen sind zu sehen und an großen Stellen fehlt die Rinde.

Und dann steht man so als kleiner Mensch vor diesem riesigen Baum. Schaut an ihm empor in Richtung Himmel. Gedanken schwirren mir durch den Kopf – was der Baum wohl schon alles erlebt haben muss. 200 Jahre Greizer Geschichte von Hochwassern bis hin zu verschiedensten Vergnügungen der Hofgesellschaft. Wenn er nur reden könnte, er hätte bestimmt die ein oder andere Geschichte in petto. Geschichten, aus denen wir bestimmt auch etwas lernen könnten. Und wir „kleinen“ Menschen können den Bäumen das Wasser nicht reichen, schaffen es nie, an ihr Alter heranzukommen. Aber wir sind es, die ihnen das Leben schwermachen und ihnen das Leben nehmen. Es ist der fortschreitende, menschengemachte Klimawandel, der für trockene und heiße Jahre sorgt und den Bäumen das Leben nimmt.